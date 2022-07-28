足球｜武磊勢結束3年半旅歐回流　重返中超為了上陣也為了家人

武磊2019年初加盟愛斯賓奴，捲起一股「武磊效應」。隨愛斯賓奴降班及易帥後，「武球王」在隊中的位置被動搖，西媒指這名中國國腳即將結束旅歐，返回中超的懷抱。



武磊2019年初登陸西甲，隨即助愛斯賓奴獲得歐洲賽席位，風頭一時無兩。不過，好景不常，球隊翌季徘徊下游，更降至西乙，加上球隊易帥後，武磊的位置不似預期。即使愛斯賓奴上季重返西甲，但「武球王」多數後備上陣。

武磊近季在愛斯賓奴失去正選位置。（資料圖片／Getty Images）

沒有穩定上陣時間，加上疫情關係令武磊與家人分隔兩地，如今或許是時候為3年半的旅歐之旅劃上句號。多間西班牙傳媒透露，武磊正與舊東家上海海港洽談回巢，有望今夏回歸中超，重回舊東家上海海港的懷抱，但「武球王」回國後就要接受限薪政策，變相減薪，但為了家庭也逼不得已。

西班牙《每日體育報》表示，武磊離隊，對雙方利多於弊。武磊既可返回上海陪伴家人，並在中超取得更多上陣機會；愛斯賓奴方面亦可騰空薪酬空間，因為武磊是隊中其中一名高薪球員。

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