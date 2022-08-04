足球轉會｜奧斯卡稱因家事返回巴西　轉會達人爆與法林巴高好事近

效力上海海港的巴西球星奧斯卡，日前發文透露因家事返回巴西，強調自己依然是上海海港的一員。不過，「轉會達人」羅曼奴爆料表示奧斯卡與巴西球隊法林明高十分接近。



奧斯卡2017年由車路士轉投中超的上海海港（前稱上海上港），一轉眼已即將踏入第6個年頭，這名31歲的巴西球星，日前透過社交網站透露，因家事暫時返回巴西，同時向球迷派定心丸。

「2022年初，我在個人及家庭上均遇上問題，所以最近返回巴西陪伴家人。我在這段時間會保持訓練，盡量維持比賽狀態，我依然是上海海港的球員，我的心和隊友們在一起。感激球隊上下對我的諒解，希望早日在球場再見到大家。」

奧斯卡以中文及英文發文，解釋返回巴西的原因，並強調自己是上海的一員。（微博截圖）

縱然奧斯卡強調自己依然是上海的球隊，但「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）早在上月中爆料，指這名巴西球星與法林明高有接觸，早前更指雙方已達成協議，等待部分文件就可完成交易。

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