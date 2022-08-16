曼聯近十年轉會七成失敗　加利尼維利感嘆：已變球員墳墓｜英超

曼聯成為英國電視節目《周一足球之夜》（Monday Night Football）的焦點，兩大主持加利尼維利及加歷查點評，曼聯自費格遜退休後的主要轉會收購，他們認為在33名新兵當中，只有般奴費南迪斯及伊巴謙莫域兩人表現對辦，令人滿意。加利佬更直稱紅魔已經變成「球員墳墓」，未來更難吸引有實力的球員。



在節目《周一足球之夜》，加利尼維利（右）及加歷查（左）談論曼聯的轉會收購。

現在英國電視台擔任評述員的加利佬，將曼聯自2013年的主要新兵按表現分為3級，分別是綠（成功）、黃、紅（失敗），結果大部分都被他歸入失敗的紅色級別。他說：「曼聯其中一大問題，他們近10年在選擇領隊及戰略上搖擺不定。這是重要的問題。」

加利尼維利由青年軍效力曼聯至掛靴，現任足球評述員。（資料圖片／Getty Images）

47歲的加利佬是前曼聯隊長，於曼聯青訓出身，根正苗紅，一生只踢過曼聯一間球會。他說：「我們做了一份小功課，研究曼聯過去10年的轉會收購，撇除簽入第3門將、年輕小將這些轉會，他們已經花了12.5億鎊！」

加利尼維利及加歷查分析曼聯近10年的主要轉會收購，認為大部分都是失敗的。（Twitter）

他續說：「截至目前，我認為只有兩人發揮出水平，雖然般奴費南迪斯已經有點問題，但憑頭兩季的數據，你不得不承認他是有作用的，還有伊巴謙莫域也是交到貨。」在33名曼聯轉會收購中，就只有般奴及伊巴被他列為成功的「綠色」。

當年以自由身加盟的伊巴謙莫域，相信是曼聯近10年數一數二最理想的轉會。（Getty Images）

「安達靴里拉、勞基梳爾，我們有爭論過梳爾、尼曼查馬迪，我們還爭論過桑馬達，雖然他被列為『紅色』但都可能是『黃色』……C朗拿度本來都算『綠色』，但由於近一個月發生的事，他渴望離隊，引發紛擾，所以將他列為『黃色』。這是基於他們的表現、價值、轉會費及行為。」

C朗今夏的轉會風波仍未解決。（Getty Images）

「75%是失敗的，20%屬於『黃色』，只有4到5%是有效用。從球員招募的角度去看，這樣的表現相當恐怖。」被列入「黃色」的球員有7位，他們屬於及格線上下，包括靴里拉、梳爾、馬迪、費特、哈利馬古尼、卡雲尼及C朗。

哈利馬古尼被列入「黃色」。（Getty Images）

「我們知道外界紛紛責罵球員，我們也罵了他們很多。我們曾經對曼聯簽入的新球員感到期待，例如上季的查頓辛祖、華拉尼及C朗，又例如當迪馬利亞加盟時，我們也在想『這筆會是好的收購』。不過，這間球會已經變成『球員墳墓』了。其他球員現在要考慮，是否要加入這間球會。你吸引不到球員來了！」

曼聯是否已經變成「球員墳墓」？（Getty Images）

曼聯今夏暫時只得3名新兵，分別是左閘杜維爾馬拉西亞、中堅利辛度馬天尼斯及中場基斯甸艾歷臣。在新帥坦赫格領軍下，曼聯開季表現令人失望，先後不敵白禮頓及賓福特，現排榜尾。

坦赫格領軍頭兩場英超都輸波，面臨很大的壓力。（Getty Images）

加利佬道：「我不得不說，就像一間長年表現欠佳的學校，政府會實施特別的措施，你不會怪責學校裏的學生，這正是曼聯的情況。他們都在特別措施之下，你不能去怪責學生。」

加利佬在節目中批評曼聯近10年的轉會表現。（Twitter）

加利佬認為負責招募球員的部門要負責，他說：「這裏有個問題，是誰人影響球員招募？坦赫格一定有影響力，他一定有這樣的權力。他毫無疑問地是一位好教練，他在過去幾年已經證明了自己。不過，他現在遭受重擊。在季前備戰時，他沒有得到想要的球員，這令他震驚，絕對令他意外。」

曼聯一開季已經彷彿是前路茫茫。（Getty Images）

下場聯賽對利物浦，究竟坦赫格要怎樣做？加利佬的答案是保持風格但又要務實，真的是知易行難。他說：「我一直都說，如果領隊在季初帶來新的想法，千萬不要給予球員混亂的訊息。堅持你的做法，相信自己的想法，希望有理想的結果。你不能夠周周轉變，轉打5後衛，之後變4-3-3接着又變4-4-2。」

「不過，下星期一，他不得不務實起來。要考慮的不只是怎樣從後場轉守為攻，還有球員的身體質素。他一定要挑選最信得過的球員上陣，目標取得好成績。這會是十分困難的。」