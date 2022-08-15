英超熱話︱傳C朗因一件事或遭解約　曼聯發言人兩項回應澄清

曼聯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）被指因態度不佳，或遭紅魔解約；曼聯發言人其後回應有關傳聞。



曼聯以0：4不敵賓福特，經歷英超開季兩連敗，該仗正選上陣的C朗拿度賽後心情惡劣，被指完場後未隨隊友向作客的曼聯球迷致意，自行離場，更跟場邊的主教練坦赫格缺乏交流。

英媒《天空體育》昨晚引述消息，指曼聯對C朗的態度感到十分不滿，假如這位葡萄牙球星接下來沒有改善，會考慮終止其合約。報道獲多間傳媒轉載，成為一時熱話。

C朗在對賓福特一仗對球隊表現不太滿意。（Getty Images）

不過，《天空體育》其後突然刪除了該篇報道，取以代之的是曼聯官方發言人的最新回應。該發言人重申，C朗是非賣品，「球會立場至今沒有任何變動」，算是澄清了以上傳聞。

而據多間外國傳媒稱，希望繼續征戰歐聯的C朗，今夏早已要求離開紅魔；他早前一度缺席曼聯於泰國及澳洲的季前集訓，惟最終在開季前跟球隊會合，並已連續兩場英超披甲。

《天空體育》原本報道了C朗或被解約的消息，但貼文最終消失：