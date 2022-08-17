C朗再發動IG攻勢反擊傳媒造謠 指95%消息屬假新聞｜轉會情報
撰文：顏銘輝
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C朗拿度離開曼聯的轉會消息近月傳得沸沸揚揚，雖然他一直未有接受傳媒採訪澄清，但多次在其他Instagram帳戶的帖文下留言，回應自己的轉會動向。他最新在一個C朗粉絲專頁留言，再轟傳媒作新聞，聲稱有本記事簿，記下了近月的新聞報道，指100宗新聞中只有5宗是真實的。
有個名為「cr7.o_lendario」的C朗粉絲帳戶發文，直指「C朗自我推銷給半個歐洲的消息是謊言及荒謬，對於近2個月傳媒報道的態度，C朗感到既憤怒又失望」。這篇文章最後支持C朗離隊，因為曼聯的現況很差，但如果C朗決定留下來的話，他也會繼續支持，盼他一切順利。
這篇文章引到本尊出現，C朗不但讚好，還親自留言。這位37歲曼聯球星以葡文寫：「當我幾星期後接受訪問，他們就會知道真相。傳媒只會講大話。我有一本記事簿，在近幾個月來的100宗新聞當中，只有5宗是真的，想像一下事情是怎樣。記住這個貼士。」
這次不是C朗首次透過社交網站留言回應轉會傳聞，例如在7月中傳C朗今夏回歸士砵亭，他親自在葡媒《Sport TV》的Instagram相關發文下留言，簡單留下「假的」（Fake）一字回應。
在7月底，有個自稱C朗球迷的Instagram帳戶「cristianoronaldoish」發文，轉載一段C朗的轉會消息，之後C朗留言：「這是不可能沒有一天不談論我，除非傳媒不想賺錢。他們很清楚，如果不講大話，就不能吸引人們的注意。繼續前進吧，總有一天你會收到正確的消息。」
近幾個月，傳聞C朗不滿曼聯失去歐聯資格，渴望離隊，轉投一間有力爭逐歐聯冠軍的球會。報道指，經理人文迪斯將他推薦到拜仁慕尼黑、車路士等球會，但沒有球會有興趣。
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