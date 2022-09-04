上水單車遊｜穿過大水管尋七彩古井　訪打卡熱點賞小黃菊

周五天氣持續酷熱，小組又去踩車，上午9點45分上水單車公園集合。

（出發日期：2022年7月15日）



隊友租車後，第一站踏去大水管過得月樓警崗拍照，第二站到虎地坳村看七彩古井、紅磚橋及參觀虎地坳故事館。

▼按圖看清路線及沿途風景，上水大水管、得月樓警崗，七彩古井、紅磚橋👇👇👇

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第三站經華山村、龍躍頭綠野仙蹤、皇后山邨回粉嶺，第四站兜往上水丙崗村遊村徑，丙崗村遍地小黃菊很美，亦是近期打卡熱點。

看過景點原路出上水百分百午膳，天氣太熱隊友都話「夠皮」冇鬥志再玩。膳後返回上水交車，呀喵亦要趕回大埔等師父整寬頻，短短2x 公里，踩了半天好滿足！

▼按圖看清路線及沿途風景，探秘華山村、龍躍頭、皇后山邨、上水丙崗村👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】