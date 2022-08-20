體育熱話｜韓國高球新星瞞小錯鑄成大錯　奪首冠後罰停賽3年

韓國高爾夫球界爆出醜聞，獲譽為「長打女王」的19歲女新星尹伊娜上月勝出首次國內巡迴賽冠軍，昨（19日）突被國內高爾夫球協會停賽3年。

聲明指這名高大美少女「破壞韓國高球的基礎，引起社會爭議」，後果如斯嚴重，因為她在賽事中出術，「打人哋個波」。



韓國高球協會聲明指尹伊娜（Yoon Ina）在6月16日韓國女子公開賽第一圈違反規則，她亦承認，其行為「擾亂賽事程序，且身為韓國代表運動員，沒有以身作則，違反高球規則。她又隱瞞事件一段時間才和盤托出」。

尹伊娜身高力大，譽為長打女王。（instagram）

開球後落點偏差 疑「打人哋個波」

尹伊娜今季首次參戰職業賽，在國內譽為「長打女王」，身高1.7米，發球平均距離達263碼，在國內位處前列。加上其樣貌標緻，備受球迷期待。惜在6月參加韓國公開賽，犯下大錯。據她發出的道歉聲明指，她在第一圈第15洞發球，飛向右方，但接下來找球時「聽見有人說前方雜草區有球，以為是自己的球，便繼續打」。而據當地傳媒報道，她不久便發現打錯波，球僮亦提示她「打人哋個波」將被罰兩桿，但她未有理會。

尹伊娜的聲明承認犯錯，責無旁貸。（instagram）

尹伊娜的教練和親人都知悉此事，齊齊絕口不提。直至上月14日，她參加另一場國內巡迴賽，終於有人告發事件，她在翌日向協會投案。但她繼續作賽，更首次成為冠軍，當時亦無異樣，對生涯首座冠軍，相當興奮。未料數天過去，被協會停止參加賽事3年。

韓國高爾夫球界競爭激烈，打上第一級巡迴賽僅得60人，尹伊娜今季首次升上第一級，卻要被停賽3年。（instagram）

韓國報章《東亞日報》反映韓國高球手承受巨大壓力，不僅來自比賽，也關乎父母與贊助商，壓力重大，為求勝利不顧一切。日本的韓國裔自由撰稿人金明昱分析指，韓國的高球界競爭激烈，獎金豐厚，家中孩子若有潛質成為高球手，頓變金蛋，家長會呵護備至，有些更會跟着年輕高球手外出比賽。圈內有一句戲言，聽來絕不兒嬉：「如果預見1年內破產，請去賭場；如果10年內破產，請帶你的孩子打高球。」