足球熱話｜高球狂迷哈利卡尼無預警亮相大師賽　球迷驚嘆：佢就爽

阿仙奴及曼聯今輪先後失分，熱刺作客4球大破阿士東維拉，鞏固前四位置，其中尖刀哈利卡尼縱然沒有進賬，依然兩度交出助攻，為球隊大勝出一分力。

作為高爾夫球迷的哈利卡尼，當然不能錯過美國大師賽，這名熱刺球星更變身球迷，毫無預警地出現在《天空體育》的大師賽直播中，令不少球迷相當驚訝。



一連4日的美國高爾夫球大師賽（The Masters）落幕，美國球手舒夫拿（Scottie Scheffler）以低標準10杆，3杆之差力克麥克萊（Rory McIlroy），首度贏得大師賽冠軍。車禍後傷出的老虎活士（Tiger Woods）則以超標準13杆的第47位完賽。

舒夫拿以低標準10杆首度稱霸美國大師賽。（Getty Images）

熱刺尖刀哈利卡尼亦是高爾夫球的狂熱分子，怎能錯過大師賽這個大滿貫，這名英格蘭球星戰畢對維拉的聯賽後，更驚喜現身現場，並成為《天空體育》現場直播的特別嘉賓。卡尼飛越4000英里，毫無預警亮相，令不少球迷非常驚喜，有網民表示「葡萄」，「24小時內由伯明翰到奧古斯塔（Augusta），生命係咁就爽！」

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哈利卡尼突然現身大師賽現場，令不少球迷大為驚喜。（Twitter截圖）

卡尼穿上黑色運動褸及白色白褲出鏡，被問到看好誰人奪冠時，卡尼預測澳洲球手史密夫（Cameron Smith），這名球手結果以低標準5杆完成，排並列第3位，卡尼的心水只差一點點。

談及當年第一次在公眾面前打高爾夫球，卡尼笑言緊張過足球比賽，「猶記得我首次在公眾面前發球，比我披甲落場比賽緊張得多。我非常欣賞高球手，看到每個洞的果嶺的難度不同，但他們仍然可以取得『小鳥』，這是賞心悅目。」

哈利卡尼是高爾夫球狂熱分子，憶述當年首度公開展示球技，直言十分緊張。（資料圖片／Getty Images）

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