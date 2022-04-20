足球熱話｜高爾夫明星賽陣容超現實 哈利卡尼哥帥大戰「水神」
撰文：何偉畧
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曼城主帥哥迪奧拿沒有掩飾，自己欣賞熱刺箭頭哈利卡尼，二人終於有機會在綠茵場合作。
美國將於今年暑假舉行一項高爾夫球明星對抗賽，陣容星味十足而且超現實。卡尼與哥迪奧拿有機會合作取分，不在禁區，而在果嶺。
南非高球名將艾斯（Ernie Els）將與美國前世界第一球手卡普斯（Fred Couples）組隊，在6月30日及7月1日在美國新澤西州舉行9洞隊際表演賽。雙方預計各有14名隊員，全是體育界明星。
艾斯的世界隊，有哥迪奧拿與哈利卡尼，亦有網球壇前一姐，剛剛宣布退役的澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty），墨西哥拳擊世界冠軍艾華利斯（Canelo Álvarez）。艾斯說比賽會相當有趣，一批熟識面孔參與陌生運動，「他們慣於在壓力下作戰，相信面臨挑戰，都會打出好表現」。
美國隊亦不輸蝕，身懷多塊奧運金牌的「水神」菲比斯，奪得多項拳擊冠軍的退役拳手迪拉賀亞（Oscar De La Hoya）等。
回想卡尼在球季開始前，希望離開熱刺，並指曼城已出價求購。哥迪奧拿亦承認有興趣，及後因價錢談不攏，加上熱刺力留卡尼，交易告吹。二人有機會以另一種形式拍住上，卡尼對哥爾夫球相當著迷，上星期更親身赴美國觀賞今年大師賽。
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