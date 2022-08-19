皇馬主帥安察洛堤證實 卡斯米路渴望轉投曼聯接受挑戰｜轉會情報
撰文：顏銘輝
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皇家馬德里教練安察洛堤證實，巴西防中卡斯米路即將離隊，勢轉會曼聯。
安察洛堤今日（19日）告訴傳媒：「我今早跟他（卡斯米路）談過。他想嘗試新挑戰，一個新的機會。我及球會都理解他。」
肥安表示，他在周四得悉卡斯米路真的想轉會曼聯的消息，他說：「就他（卡斯米路）個人以及他為球會的貢獻，我們一定要尊重他。談判正在進行，現時未有官方公布，但他的確想離開。我們祝福他在新挑戰一切順利。」
英國《BBC》報道，急求防中場的曼聯為皇馬中場卡斯米路報價6000萬歐元基本轉會費，另加1000萬歐元浮動條款。曼聯會向卡斯米路開出「肥約」，令他成為球隊中其中一名最高薪的球員，合約為期4年，並有多一年的續約選項。據英國《太陽報》指，卡斯米路在曼聯的人工將高達35萬鎊周薪。
「莫迪歷、卻奧斯及卡斯米路的中場組合，一直對皇馬非常重要。隊友都十分尊重他，以及他的決定。隊友都很愛他，球會也愛他。」
「卡斯米路不會參與星期六的比賽（對切爾達），我們已經簽入曹亞文尼，他是市場上其中一個最好的選擇，而且我們還有卻奧斯及卡馬雲加。」
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