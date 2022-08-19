甲子園｜三重殺救黑馬扭轉劣勢　下關國際末局反勝大阪桐蔭

日本夏季甲子園（全國高校棒球大賽）昨日舉行八強戰，出現極罕見防守「三重殺」，成為賽事轉捩點。

力爭「春夏連霸」阪桐蔭高校在領先之下一次意外，足以致命。對手下關國際高校力守1分差距，在最後一局反先，淘汰絕對王者，殺入準決賽。



在棒球賽事中，在一次投球後防守一方連續令兩名對手出局，是為併殺（double play）。但一球之內解決三人，令一方攻擊完結，則極為罕見。

昨天舉行的甲子園八強，山口縣代表下關國際對戰大阪縣代表大阪桐蔭，後者在本年「春甲」（高校選拔棒球大賽）奪冠，爭取史上第3度包攬同年春、夏甲，獲視為奪冠大熱。後攻的桐蔭在第1局已先取兩分，但下關國際在第3局追回一分，兩軍咬住上，完成第6局，下關國際領先3:4。

下關國際屬黑馬分子，在劣勢下死命守住，守出曙光。（twitter）

下關國際第7回陷入困局，未能取分後被大阪桐蔭先擊出安打，再因投手犯錯而弄成「1、2壘有人，無人出局」的劣勢。大阪桐蔭第三位打者大前圭右欲打出犧牲短擊，讓隊友跑到2、3壘，爭取機會拉開比數。

甲子園三重殺逐格睇（按圖放大）

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大前出棒，1、2壘的隊友立即跑壘，但大前面對投手仲井慎的直球，未能把球壓向地，反而擊出高拋物線，飛向仲井。仲井見狀上前接住，先踢大前出局，並立即按捕手的提示，回身投球到二壘，令原先二壘的桐蔭球員出局。從一壘跑向二壘的桐蔭球員已急忙回身，希望及時重返一壘「保命」。但下關國際已送球回一壘，一壘手接球後快一步觸及壘板，完成一球殺三人的「三重殺」（triple play）。

關鍵一擊反超前，擊退王者。（twitter）

「三重殺」極難完成，連同今次，在夏甲歷史上只出現9次，上一回已是2013年。這一球化險為夷，令下關國際未有落後更遠，變成還魂丹，加下8局面對「2、3壘，一人出局」劣勢，再次保住不失，氣勢此消彼長。來到最後一次攻擊，下關國際終於拿下兩分，反超前5:4。

桐蔭球員出局，難掩悲傷。（twitter）

大阪桐蔭在大好形勢下，最後一次攻擊才要追分，方寸大亂，結果下關國際在最後一局僅用11球便解決3名打者，以黑馬姿態擊退王者。準決賽明早展開，下關國際將與滋賀縣代表近江高校爭入決賽。另一邊為東北地區對決，另一奪標熱門仙台育英學園高校（宮城）對聖光學院高校（福島），4強均從未奪得春或夏軍寶座。