傑斯家暴案｜費格遜力證愛徒罵不還口　脾氣一等一成更衣室榜樣

曼聯名宿傑斯家暴案審訊，法庭出現重量級證人：曼聯傳奇領隊費格遜。

費格遜在證人台上細說發掘傑斯的過程，以及他效力曼聯的日子。「費Sir」直言傑斯的脾氣極為和善，而且心態強大，經常被他用作「箭靶」，作為球員榜樣。



80歲的費格遜擔任辯方證人，辯方希望以這位「由細睇到佢大」的名帥證明傑斯本性良好。

傑斯一方傳召恩師費格遜，力證其品格。（美聯社）

費格遜形容傑斯在曼聯的位置，整個足球生涯都相當困難，但在表現上「完全滿足我們的要求」。傑斯立足主力後，變成更衣室中的榜樣。費格遜讚許他心理質素強大，被他用來當箭靶。「每當球隊表現令我惱怒，我經常拿傑斯來罵。他吃過我不少苦頭，但我知道他承受得起。更衣室其他人便會想『如果傑斯頂得順，我們都可以』」，費格遜形容傑斯髀氣「神奇」，是公認的好好先生，「24年共事，從未見過他發怒、發脾氣」。

費格遜（中）指傑斯（左）的心理質素強大，抵受得住他的責罵，成為更衣室榜樣。（Getty Images）

他指1986年接手曼聯，經過一番努力走出低潮，開始建立一支強隊，「我們視傑斯為提升青年球員水平的一步，他當時只有17歲，相當文靜。我們主要跟母親洽談，他只靜靜聽着」。傑斯投到門下，漸漸成名，外間更有人拿他跟曼聯傳奇快翼佐治貝斯比擬，費格遜說：「我們意識到事態嚴重，但他一點問題都沒有」。

費格遜發掘17歲的傑斯，視之為建造曼聯重點。（Getty Images）

辯方另外傳召了傑斯部分擁有的英乙球隊沙福特城主席Karen Baird及曼聯前行政總裁基爾（David Gill）作供，力證對傑斯印象上佳。基爾更形容是「我遇過最冷靜的人，很放鬆和沉穩」。

傑斯（中）一生只效力曼聯，在費格遜（左二）麾下成為傳奇。曼聯前總裁基爾（左一）亦為傑斯作證。（Getty Images）

傑斯被控在2017年8月至2020年11月，恫嚇及控制前女友格維莉，並在2020年11月1 日在曼徹斯特的寓所襲擊她致受傷，及對格維莉的胞妹艾瑪施予普通襲擊。

傑斯繼續出席聆訊。（美聯社）

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