游泳｜何詩蓓主場200自封后 兩男子香港紀錄誕生
撰文：葉詩敏
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香港公開游泳錦標賽次日賽事，東京奧運雙銀得主何詩蓓在200米自由泳決賽，以1分56.47秒封后，並達到明年世錦賽A標取得入場券。
何詩蓓（Siobhan）於6月世錦賽因腳傷退賽，今早在200自初賽以2分01.69秒挾小組首名晉級，其後在同日決賽游出1分56.47秒封后。由於Siobhan在東京奧運後未有再參加長池泳賽，她同時憑此時間達到明年長池世錦賽A標（1分58.66秒），順利取得200自入場券。
同日有兩項香港紀錄誕生，分別是由19歲回流泳手關鵬（Hayden）以55.61秒打破劉紹宇的56.50秒100背港績，以及學界游泳猛將劉建希以2分04.68秒，刷新香港青年紀錄。
此外，上月由澳洲訓練返港的歐鎧淳，在50背以29.10秒力壓29.20秒的隊友黃筠陶奪冠。男子50蛙決賽，港將吳欣鍵在場邊泳手打氣聲中以28.61秒率先觸池，惜以0.38秒與香港紀錄擦身而過。
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