游泳｜17歲天才泳手「擊敗」鯊魚衣　沒有比賽計劃只有瘋狂地游

17歲羅馬尼亞天才泳手普波域治（David Popovici，台譯波波維奇）再創驚人紀錄，繼日前在歐錦賽男子100米自由泳決賽改寫世界新猷後 ，其後在200自決賽再下一城，以1分42.97秒刷新世青紀錄，是自高科技鯊魚衣（Rubber Suit）被國際泳聯（FINA）禁用以來的最佳時間。



普波域治繼在6月游泳世錦賽包辦男子100與200米自由泳金牌嶄露頭角後，在周日（14日）羅馬舉行的歐錦賽以46.86秒打破高懸13年的100自世界紀錄，寫下歷史新猷。

他在200自的表現更加受到外界關注，其1分42.97秒時間，雖未能打破德國名將比特文（Paul Biedermann）於2009年高科技鯊魚裝時代（Rubber Suit Era），所締造的1分42.00秒世界紀錄，仍繼美國「水神」菲比斯（Michael Phelps）後，成為第3位游入1分43秒關卡的泳手。更甚的是，這是「科技禁藥」鯊魚泳衣被國際泳聯（FINA）禁用以來，近13年最快時間。

年僅17歲的普波域治在歐錦賽屢破世界紀錄。（Getty Images）

普波域治在FINA禁穿鯊魚衣後，游出近13年最快時間，刷新世界紀錄。（Getty Images）

巴西名將Cesar Cielo於2009年創下46.91秒世績，這個成績是在身穿高科技的鯊魚泳衣出賽所創下，而FINA在同年7月也宣布禁止使用。

在Cielo創紀錄之前，男子100自世界紀錄從不曾維持超過8年，包括2008年3月歐錦賽到2009年7月世錦賽之間，3名泳手7度刷新世界紀錄。惟此後13年間，這個紀錄屹立不倒，就連近年宰制泳壇的積素（Caeleb Dressel）都未能打破，直到日前被普波域治以0.05秒的差距寫下歷史。

普波域治與美國傳奇泳手菲比斯的紀錄僅差0.01秒，躋身史上第3快泳手行列。（SwimSwam）

普波域治進步神速，不停推前個人最佳成績。（Getty Images）

普波域治接連刷新紀錄，他在200自決賽游出的1分42.97秒世青紀錄，僅比菲比斯的個人紀錄、史上第二快的時間慢0.01秒，並躋身史上第3快泳手行列。

他在賽後坦言「超級累」，「當然也參加過更累的比賽，但這次確實感覺有些疲勞，算是一種經歷吧。」這名世界紀錄保持人表示目前沒有具體時間和目標，「當我詢問比賽計劃時，教練給我的唯一建議就是：『去做些瘋狂的事』，我認為我現在所做的已經夠瘋狂了。我很滿意，非常滿意，這是場很棒的比賽。」

據游泳媒體《SwimSwam》統計，普波域治在今年已把100自個人最佳時間0.48秒。（SwimSwam）