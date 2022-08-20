游泳｜何詩蓓主場復出登場　回流港將關鵬0.03秒之差破100背港績

一連三日的香港公開游泳錦標賽昨（19日）假維多利亞園游泳池展開，東京奧運雙銀得主何詩蓓迎來傷癒後首場賽事，在強項200米自由泳壓倒性挾首名晉身下午決賽。



去年在東京奧運連奪100自及200自銀牌，同時打破兩個項目的長池亞洲紀錄的何詩蓓（Siobhan），於6月世錦賽因腳傷退賽，月前她在公開場合曾透露已無大礙並恢復訓練。

何詩蓓在腳傷後復出，於香港公開賽登場。（廖雁雄攝）

Siobhan周六早上於200自初賽壓軸登場，落水後已拋離眾將，首100米以58.50秒觸池，最終以慢約7秒的個人亞洲紀錄、2分01.69秒完成，以小組首名晉級下午決賽。港將何南慧及鄧采淋則分別以2分05.57秒及2分06.94秒分列第2、3名晉級。

何詩蓓在初賽以首名晉身下午決賽。（廖雁雄攝）

何詩蓓今屆會出戰200自及明日的400自項目。（廖雁雄攝）

初賽焦點還落在曾先後改寫100米及200米背泳香港最快時間的關鵬（Hayden）身上。這名19歲回流港將在4月創下香港最快時間，惟當時因居港未滿一年，故成績不會被列為紀錄，只列為香港最快時間。

劉紹宇坦言澳洲訓練獲益良多。（廖雁雄攝）

今日他正式以港籍泳手身分出戰100背初賽，游出快於劉紹宇香港紀錄0.03秒的56.53秒，強勢闖入下午決賽，「真正」刷新香港紀錄可期。

歐鎧淳出戰50背賽事，以29.11秒晉身決賽。（廖雁雄攝）

至於年初遠赴澳洲訓練半年後回港的劉紹宇，則在小組初賽以1分00.26秒率先觸池，將在下午決賽與Hayden一較高下。他笑言喜見「後浪推前浪」，「看到他差0.03秒都好可惜，紀錄是用來破的嘛。」這名50、100及200背香港紀錄保持者透露，在澳洲訓練半年改善技術外，亦因被當地年輕泳手感染而更熱血，「他們什麼都不怕，都好肯去試、好肯去突破。」

卓銘浩在400自登場，坦言6月世錦賽狀態不佳，劍指年末世界賽爭取佳績。（廖雁雄攝）

他將出戰年末的世界盃及短池世錦賽，並力爭游入準決賽突破成績。