中環行山路線｜親子遊漫步山頂纜車徑打卡　落山訪香港公園多嘢玩

茶具文物館的主要工作是保存、展出與研究茶具文物及有關的茶藝文化，基本藏品由已故羅桂祥博士（1910-1995）捐贈，其中以宜興茶具最富代表性。尤德觀鳥園內設有一條高架行人道，遊人經此通道穿梭於樹冠之間，既可在不同的高度觀賞園內雀鳥、樹木和植物，亦可從不同的角度欣賞山谷全景。



在凌宵閣旁的舊山頂道出發，接上白加道，在政務司司長公館對出的樓梯接上漆咸徑（中區自然徑）。之後一直下山。經過公廁到達馬路後，向左方走。（剛巧有最新的纜車經過！）先接上高化利徑，再轉右往蒲魯賢徑，看見馬路往右上方接回纜車徑。之後沿纜車徑往下走，經過打卡位記得留念呀！到達堅尼地道便右轉往香港公園（香港視覺藝術中心）。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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在公園中央，遊人可看到由舊軍營網球場改建而成的人工湖和瀑布。公園中部有依山而建的溫室和觀鳥園這兩座大型現代設施，並毗連太極園和鳥瞰角，組成香港公園的特色建築群。雀鳥展覽區、尤德觀鳥園、茶具文物館。想不到原來房間內可以畫畫和玩玩具。走前不妨探下龜龜和金魚。（▼按圖看清園內設施👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】