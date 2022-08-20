英超｜卡斯米路落實加盟曼聯　最強防線屏障釋放紅魔華麗中場

曼聯在熱身賽之後來勢洶洶，進入正場卻一塌糊塗。球會應主帥坦赫格呼籲，急急增兵，一出手就震撼球壇。

曼聯今晨（20日）公布已跟西甲皇家馬德里達成協議，收購巴西國腳卡斯米路（Casemiro，台譯：卡塞米羅），轉會費高達7000萬鎊。這名5屆歐聯得主加入「紅魔」，還帶來了一條近乎不敗的「森巴方程式」。



卡斯米路「入魔」，消息浮面到成事，僅需3天。曼聯本來求購祖雲達斯中場拉比奧特，惟待遇上談不攏而觸礁，即傳出改向卡斯米路埋手，進展更非常順利。曼聯今晨在官網公布，只要談妥個人條件，辦妥工作證及體測後，這名30歲巴西中場便會正式加盟。辦手續需時，預料不能趕及在周二凌晨英超「雙紅會」對利物浦上陣。

卡斯米路迅速落實轉投曼聯。（Getty Images）

曼聯隊中高薪一員 17項錦標得主

曼聯在聲明簡介卡斯米路奪得17項錦標，包括5次歐聯及1次美洲國家盃。據英媒《BBC》報道，合約為期4年，基本轉會費6000萬鎊，連同附加條款1000萬鎊。轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）指卡斯米路雖未加薪一倍，將會成為隊中最高薪球員之一，並稱他會乘私人飛機赴英。

穩定、硬淨，森巴中流砥柱。（Getty Images）

巴西方程式 卡斯米路費特只負一場

卡斯米路入陣，曼聯中場星味已達「殘眼」級數，問題是現已星光熠熠的中場陣，分工極度模糊，左調右調都未見成效。卡斯米路為歐洲聯賽中最強防中之一，多項數據如攔截、阻擋及重奪控球都名列前茅。坦赫格要「諗計」救曼聯，事急馬行田，不如先「抄功課」。

卡斯米路落實轉會，曼聯轉會華拉尼的帖文，「跟我的戰士一起打過無數戰役，歡迎來到曼徹斯特」。（twitter）

卡斯米路與同胞費特聯袂為巴西國家隊上陣，成效相當驚人。20次上陣得18勝，和負只有各一回，且只失5球，15次為巴西保住不失。唯一敗仗是去年美洲盃決賽對阿根廷，當時巴西半場落後而變陣，半場換走費特。從去年美洲盃，這對拍檔先後10次正選上陣。

上仗慘吞賓福特4蛋，曼聯知道事態嚴重，立即跟進。（Getty Images）

歐洲最強防中 讓華麗中場線專心進攻

回看曼聯在首兩仗聯賽中場踢法，創造中場基斯甸艾歷臣與般奴費南迪斯的踢法類近，輪流負責墮後策動及前插禁區，費特及麥湯米尼時活動範圍較少，固定於中場中央防守，麥湯米尼更有不少時候分波。卡斯米路慣常逗後，不論巴西國家隊或皇馬都是後防線前的屏障，無疑減輕曼聯中場隊友的防守負擔。曼聯無論以單防中或雙防中陣式出現，一對創造中場應可更專心於進攻。而費特上季在蘭歷克麾下，曾經連連取得入球或助攻，會否藉同胞入陣而發揮所長，值得留意。

費特上季的機動力與進攻力，或可再次釋放。（Getty Images）

英超第3輪直播賽程：

英超第3輪直播賽程。（01美術製圖）

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