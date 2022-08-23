富士山外賣仔令全網炒車　6小時來回送「薄餅」到山頂｜行山熱話

有日本行山客日前在社交網站分享，他到富士山行山時遇到一位送薄餅「外賣仔」，引起網民熱議，有人不明白為何富士山頂會有人叫外賣，有人覺得外賣仔很辛苦，還有人想知運費要幾多錢。

然而，有圖也未必有真相，日本《朝日電視台》訪問了這位「外賣仔」，原來他只是一位喜歡Cosplay的行山客，而薄餅盒內沒有薄餅。



不只一名網民影到這位「外賣仔」送外賣上山，從照片所見，他揹住印有薄餅店名字的背囊，引起網民熱議。台灣傳媒昨日跟進報道，指該薄餅盛惠3776日圓，而據說運費就高達4萬日圓。

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根據「外賣仔」在行山網站的紀錄，他在8月20日早上7時38分出發，由五合目經富士宮口登山道上行，攀升1399米，約早上11時抵達富士山頂，下午1時27分回到五合目，全程來回8公里，用了近6小時。

「外賣仔」在6小時內登上富士山頂再下山。（Yamap網站截圖）

然而，日本傳媒經過「fact check」後發現，此人並非外賣員。據他在行山網站的資料顯示，他叫馬並太志（うまなみ），是一位行山愛好者，至少6次扮成不同公司的外賣員行山，包括最近3次都是上富士山。

很有心思的是，他連外賣單據都有自製出來。昨日有網民及傳媒誤會薄餅價值3776日圓，是因為他自製的單據列出了薄餅的價錢，但其實3776是他根據富士山的高度作出來的；富士山高3776米。

連單據都有！難怪很多人以為他真的是送外賣。（Yamap網站）

日本《朝日電視台》今早更訪問了馬並太志，他承認自己是一位外賣仔Cosplayer。他的真實身份只是一位普通的打工人，但很喜歡登山，所以每次行山都扮成外賣仔，而且他的背囊及薄餅盒都只是道具，入面全都是登山裝備，並沒有薄餅的。他聲稱做足登山安全的措施，可以應對突發的情況。

談到Cosplay外賣仔行山的經歷，他表示大約一年前得到一個Ubereats的袋而起，有次帶它去行山，覺得幾有趣，於是就開始帶外賣袋行山，得到不少山友讚好，成功「呃like」，於是就繼續這樣做，「大家都為我加油，好精神，登山都變得容易一點！」他透露今個星期會再上富士山，不知他會扮成哪間公司的外賣仔呢？