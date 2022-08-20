何文田行山｜市區隱世路線近港鐵站　短程易行沿路享受九龍東美景

採石山又名紅燈山，因為於舊啟德機場年代時，曾經建有為機場航班指示用嘅大光燈，因此得名。老龍坑則是位於十二號山（紅磡山，英語：No.12 Hill）以東，現時老龍坑山建有東何文田一號休憩處，山頂建有標高柱，高約海拔88米。



從何文田港鐵站B2站出發，轉左往上走1至2分鐘，留意對面馬路的京士柏食水配水庫入口。風和日麗可以先在草地玩一會。

沿斜路上公園，之後靠右走便可以找到出口，再左轉往天橋方向。到達盡頭時便看見東何文田配水庫的入口處，之後沿鐵絲網右轉，留意右方樓梯入口。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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從涼亭往右走便是東何文田休憩處，而右邊斜坡便是老龍坑山山頂。一定要和標高柱打卡呀！及後返回剛才的涼亭向另一方走，沿路看見又長又窄的樓梯便對了。沿路可以望到九龍東，觀塘、九龍灣及整個郵輪碼頭。

走到山頂向左邊鐵絲網走回草地。據其他山友表示這個大草地不是經常開放的。之後沿大路可走回市區，是次介紹路線直接到達土瓜灣港鐵站。留意右方的樓梯，再向右下山。（詳見圖片）進入配水庫遊樂場，靠右方一直下山便可到達土瓜灣樂民新邨。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】