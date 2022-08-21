屯門元朗行山｜大欖涌行到黃泥墩水塘　上神仙轍訪遊隼石挽弓打卡

七月連續廿多日酷熱天氣，熱得大家都抖不過氣，至八月上旬外圍低壓區影響廣東沿岸，有大驟雨及狂風雷暴，小組安排路段平緩的大欖水塘路線，大欖涌村集合。

（出發日期：2022年8月3日）



早上天陰未有下雨，天文台預報稍後會有大雨，趁早走一轉，四人一組由聯安新村遊樂場出發，經大欖懲教所上大欖涌水塘大壩。

上次右轉到深井，今日搞搞新意思左轉，沿水塘邊經兩條副壩前行接麥徑，走一段見岔口轉左上黃泥墩水塘，在水塘旁大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，聯安新村起步經大欖涌水塘大壩到黃泥墩水塘👇👇👇

+ 54

休後趁雨未至，上走神仙轍山脊，中途入拜山路上探遊隼石。遊隼石位於黃泥墩水塘半山腰，因一次火燒山後俾遊人發現一隻大鷹伏在半山，自此成為打卡點，巨石旁還擺有弓箭給遊人拍照，隊友逐一打卡後原路下山。

遠看雨雲快殺到，趕忙下山，很快大雨已至，加快腳步經楊家村走出村口，搭巴士出元朗午膳。今日輕鬆閒遊11公里多，走了四個多小時。

▼按圖看清路線及沿途風景，探秘神仙轍坑、遊隼石👇👇👇

+ 33

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】