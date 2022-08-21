屯門元朗行山｜大欖涌行到黃泥墩水塘 上神仙轍訪遊隼石挽弓打卡
撰文：CATT’S BLOG
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七月連續廿多日酷熱天氣，熱得大家都抖不過氣，至八月上旬外圍低壓區影響廣東沿岸，有大驟雨及狂風雷暴，小組安排路段平緩的大欖水塘路線，大欖涌村集合。
（出發日期：2022年8月3日）
早上天陰未有下雨，天文台預報稍後會有大雨，趁早走一轉，四人一組由聯安新村遊樂場出發，經大欖懲教所上大欖涌水塘大壩。
上次右轉到深井，今日搞搞新意思左轉，沿水塘邊經兩條副壩前行接麥徑，走一段見岔口轉左上黃泥墩水塘，在水塘旁大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，聯安新村起步經大欖涌水塘大壩到黃泥墩水塘👇👇👇
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休後趁雨未至，上走神仙轍山脊，中途入拜山路上探遊隼石。遊隼石位於黃泥墩水塘半山腰，因一次火燒山後俾遊人發現一隻大鷹伏在半山，自此成為打卡點，巨石旁還擺有弓箭給遊人拍照，隊友逐一打卡後原路下山。
遠看雨雲快殺到，趕忙下山，很快大雨已至，加快腳步經楊家村走出村口，搭巴士出元朗午膳。今日輕鬆閒遊11公里多，走了四個多小時。
▼按圖看清路線及沿途風景，探秘神仙轍坑、遊隼石👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】