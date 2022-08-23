李慧詩膺「體壇名人堂」一句歌詞感謝傳媒　轉換心態爭奧運資格

香港「女車神」李慧詩（Sarah）今日（23日）獲香港體育記者協會頒發「體壇名人堂」獎項，表揚過去18年努力，這名前世界冠軍近年專注大學學業，期望年輕車手能接棒。



李慧詩上月戰畢日本盃場地單車賽返港，她今日獲頒名人堂獎項時，感觸地以鄭秀文經典歌曲《終身美麗》歌詞向傳媒致謝。她讀出「我這幸運兒幸運到一轉身找得到你，來為我打氣」，回想不論是2012倫敦奧運奪得競輪賽銅牌，抑或是2016里約奧運「炒車」痛失獎牌時，鑊場下都有一班體記陪伴她走過高低起跌。

曾4奪體記協最佳女運動員的李慧詩，今屆榮獲「體壇名人堂」。（葉詩敏攝）

李慧詩謝傳媒改名 「牛下女車神」堂皇華麗

說到這段奧運經歷時她亦眼泛淚光，「好多時我哋出去比賽得你哋同我哋一齊，觀眾個距離可能好遠，咁所以同你哋經歷咗好多嘢，好多謝你哋一路喺我身邊。」這名3屆世界冠軍更笑指，是傳媒讓她由「牛下屋邨妹」變成「牛下女車神」，「個名好堂皇華麗。」

李慧詩（右）表示專注大學學業，加上奧運積分周期由明年開始，不會出戰10月世錦賽。（葉詩敏攝）

完成事業為首要目標 冀有人接棒

曾三戰奧運的李慧詩，會否出戰明年杭州亞運與2024巴黎奧運，一直是外界焦點。近年重返校園的她坦言，與教練沈金康商討後，仍想以完成學業為先。「今年是Final Year（畢業年），都希望一班年青車手可以接到我棒。短距離突然間可能會快，我那時都2、3年時間，突然去到奧運水平。」

李慧詩（右二）引用歌詞感謝傳媒多年來支持。（葉詩敏攝）

李慧詩透露今年初曾為杭州亞運訓練備戰，無奈亞運延期，她笑言：「亞運延期對我沒什麼影響，我經歷這麼多年，想享受在單車上面，不想強逼自己。」她指明年開始奧運積分周期，因此不會參加10月舉行的場地單車世錦賽。

李慧詩坦言仍會在明年爭取奧運積分。（葉詩敏攝）

自言爭奧運牌「可行」 想輕鬆上陣

問到可會想再戰奧運，她直言雖以學業為重心，仍會爭取巴黎奧運資格：「上年開始不太集中在訓練和比賽上，世界盃要每次比賽前三都不太可能，但假如說是這兩年爭積分去奧運、爭（奧運）獎牌我覺得可行，試下用放鬆點的心情去。」