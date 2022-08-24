英超｜坦赫格懲罰性加操唔簡單　一個決定令曼聯球員由憤怒變佩服

曼聯在第二周英超作客以0：4大敗予賓福特，跑動距離竟比對方少13.8公里，翌日曼聯主帥坦赫格要求全隊懲罰性加操，齊跑13.8公里。結果曼聯在上輪英超脫胎換骨，跑動距離更多於利物浦，取得2：1的勝利開齋。英國傳媒披露，原來坦赫格也參與了懲罰性加操，與球員同甘共苦，跑到自己「成身散晒」，深深打動了一班曼聯球員。



曼聯在第二周聯賽負賓福特0：4。（Getty Images）

由0：4負賓福特到2：1勝利物浦，曼聯全隊精神面貌判若兩隊，跑動變得積極，究竟領隊坦赫格在過去一星期施了什麼「魔法」？英國傳媒在周一晚的「雙紅會」後紛紛打探曼聯更衣室。

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早有傳媒報道，在大敗予賓福特後翌日，坦赫格下令加操，要求球員跑回比賽中的跑動距離差距。該場比賽曼聯全隊跑動距離只有95.6公里，比賓福特的109.4公里少13.8公里，所以全隊齊跑13.8公里，帶懲罰的意味。

體育媒體《The Athletic》最新披露，參與這次懲罰性加操的，不只是球員，還有坦赫格自己。這位荷蘭籍主帥親自落場，與球員一起承受這個懲罰，在攝氏33度高溫下，跑足13.8公里。雖然52歲的坦赫格跑到「成身散晒」，但此舉深深打動了曼聯球員。

英國傳媒披露，坦赫格也有參與加操，與球員一起跑13.8公里。（Getty Images）

英國《每日鏡報》引述曼聯卡靈頓訓練基地的消息人士：「當球員發現對賓福特慘敗的懲罰是跑8.5英里時，他們都非常憤怒。不過，當領隊打算跟他們一起接受懲罰時，就沒有再抱怨了。」

曼聯經歷開季兩連敗的頹勢後，終於反底開齋。（Getty Images）

「他沒有告訴任何人這樣做的原因，但明顯地，他不想只讓球員承擔起所有責任。坦赫格認為他也需要承擔責任。對球員而言，這課長跑都非常辛苦，對坦赫格更甚，所以他們都被打動。」

「這課需要付出巨大的體力，但同時間，見得到領隊理解現今球員的心理。你們可以從對利物浦的比賽中見到，他已經說服到球員，展現出他期望的強度及投入。」

坦赫格在第三周帶領曼聯擊敗利物浦，取得今季首勝。（Getty Images）

另外，為了讓曼聯球員知恥近乎勇，坦赫格在對賓福特之後，將大量球評家批評曼聯的刻薄言論打印出來，張貼在訓練基地及更衣室。《每日鏡報》的消息稱，那些言論包括「曼聯就是不夠強」、「利物浦要贏5：0了」、「不會跑」、「不是一支團隊」及「他們要降班了」。

除了批評字句外，坦赫格還將曼聯的數據張貼出來，例如跑動距離、傳球成功率、解圍及恢復控球權次數，每日在訓練基地內展示，令球員清楚曼聯跟其他球隊比起來是多麼差勁。