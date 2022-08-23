01球評｜曼聯要贏C朗拿度要退下　坦赫格86分鐘調動宣示重心轉移

曼聯凌晨主場迎戰利物浦，開賽前傳出C朗拿度先列後備。新帥坦赫格大刀闊斧，曼聯面對宿敵踢出久違的瀟灑。

一場大戰重拾士氣，坦赫格大吐烏氣，重振聲威，更狠辣的是完場前調動，86分鐘換入昔日的必然重心C朗拿度。坦赫格這一著，預示如何解決曼聯一大死結。



曼聯在完場前4分鐘用上最後一次換人，一口氣換走3人，調入雲比沙卡、雲迪碧克及C朗拿度。C朗連同補時，合共踢了約10分鐘，觸球7次，只得一腳射門直飛看台。場外畫面遠比場上表現精彩，他在熱身時遇上「紅魔」前輩加利尼維利及堅尼，經常批評他的利物浦名宿加歷查向他打招呼，他「掂行掂過」，直接無視。

C朗全場最精彩一刻，應是無視加歷查（藍領者），直接向堅尼打招呼。（Getty Images）

Jamie Carragher caught airtime from Cristiano Ronaldo 👀



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C朗上陣時間從來不短 後備賽時單位數追溯5年前

C朗離開皇馬後，當然不是第一次當後備，但上一次末段上陣已是5年前。翻查轉會網站transfermarkt記錄，C朗上回在球會正式賽事法定時間上陣少於10分鐘，已是「不太正式」的2017年8月8日歐洲超級盃，皇馬在83分鐘領先2：1時由他入替賓施馬，對手正是曼聯。

C朗在2017年超級盃83分鐘上陣。後來投向祖雲達斯及曼聯，都未嘗出場「踢幾分鐘」。（Getty Images）

C朗會否留效，從休季纏繞到開季。坦赫格一方面說C朗在其計劃之中，今仗卻只派C朗應付最後幾分鐘。當時利物浦剛扳回一城，大軍壓上求扳平，但紅軍後方因傷兵問題而不穩。

坦赫格沒有換入更多守衛（例如隊長哈利馬古尼）「塞爆」後防，選擇換入C朗保持前線有人制衡，相當合理。惟C朗上陣就要表現自己，寥寥幾分鐘怎會「夠皮」？

C朗拿度今戰在86分鐘出場，只有這一腳射門，在雲迪克面前「炒飛機」。（Getty Images）

坦赫格果敢解難 C朗不再是重心

坦赫格如此調動，甚有對外宣示方針的意味：C朗不再是「一定要出」的必然重心。坦赫格要改造曼聯，以壓逼踢法重拾球賽主導權，關乎全隊是否聽命執行其戰術。縱然不會場場踢幾腳，C朗往後身體健康卻坐足大半場，不用感到意外。

坦赫格今仗排陣出人意表，大膽行事回報甚豐。（Getty Images）

C朗去季載譽回歸「夢劇院」，一季完結，成為解不開的死結。貴為世界足球先生，心態與技術毋庸置疑，但37歲老大哥立於場上，隊友不僅要配合，甚至要迎合，窒礙球隊重建。失去歐聯資格，C朗喊走，傳聞更衣室反而喜氣洋洋，可見其問題。

有傳卡斯米路到來，C朗拿度為了故劍重逢而願意停跳草裙舞。今回如此調遣，球王會知所進退，還是憤而離去，關窗前有分曉。

C朗完場後拍掌慶祝，神情頗為繃緊，社交媒體帖文相當短：「曼聯做得好，多謝支持奧脫福。」（美聯社）

曼聯2：1勝利物浦報道：