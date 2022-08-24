迪馬利亞當年加盟曼聯只為一個原因　妻子憶述英國恐怖生活想自殺

阿根廷球星迪馬利亞的妻子Jorgelina Cardoso，近日接受電視節目訪問，談到她與丈夫在曼徹斯特生活的日子。她形容馬德里是完美的居住環境，但英國就很恐怖。她本來就反對迪馬利亞當初加盟曼聯，但丈夫以人工高為理由，堅持離開皇家馬德里投曼聯。



據妻子透露，迪馬利亞當年因為高薪，不理會她的反對而堅持加盟曼聯。（Getty Images）

迪馬利亞在2014年離開皇馬，以5970萬鎊轉投曼聯，但效力一季後，便離隊投巴黎聖日耳門。之後迪馬利亞在PSG效力多年，至今夏加盟祖雲達斯。

Jorgelina Cardoso在節目中說：「有日迪馬利亞跟我說：『看看這份曼聯給我的合約！』我不想離開，我叫他自己去，但他告訴我：『我們一起去吧。有很多錢的，多過西班牙球會給我的。』故此，我們就去了。當你是個打工仔，有人給你雙倍人工，你一定跑住去。」

迪馬利亞在曼聯度過了一個失意的球季。（Getty Images）

雖然迪馬利亞在曼徹斯特市有同鄉阿古路一家接應，但Jorgelina Cardoso表示難以適應那一年的日子。她說：「實在太恐怖了！當我回到家後，我說：『如果你未來再要轉會，去什麼地方都可以，除了英格蘭之外。』」

迪馬利亞當年帶妻子Jorgelina Cardoso參加曼聯的周年宴會。（網上圖片）

被追問英格蘭的生活有多恐怖，她說：「那裏的人很古怪，你出街行的時候，不會知道附近的人會不會殺你。」

「食物太嘔心，女人像陶瓷公仔。迪馬利亞及我之前住馬德里，他效力世界最好的球隊，食物及天氣都是完美，所有東西是完美，之後曼聯送來合約……」

迪馬利亞踢曼聯之前效力皇家馬德里。（Getty Images）

Jorgelina Cardoso表示夫妻曾為轉會曼聯而吵架，她說：「我告訴他不要去，但他不斷說，我們需要財政多點保障，所以我們要去。」

「我不會怪責他轉會去那裏，但實在太恐怖了，太恐怕！我只是告訴他：『我的愛人呀，我想自殺呀，那裏兩點就天黑！』」

迪馬利亞之前都有談及效力曼聯時的經歷，他說：「開始是不錯的，之後我跟球會的人發生一些問題，我開始坐冷板，這是在足球世界會發生的事。經過家中被爆竊（2015年2月）後，所有因素都叫我盡快離開。」