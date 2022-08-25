羽毛球世錦賽｜伍家朗力戰世界冠軍駱建佑　次局因傷退賽無緣8強

港隊男單獎牌希望伍家朗，周四（25日）在羽毛球世錦賽16強硬撼衛冕的新加坡好手駱建佑，力戰下疑因拉傷在第2局中段無奈退賽，16強止步。



同日較早前另一港將李卓耀16強遭中華台北周天成淘汰出局，伍家朗成為港隊男單最後獎牌希望。他與上屆以黑馬姿態奪得世界冠軍的駱建佑，生涯僅交手一次，當時伍家朗在2019年的台北公開賽直落兩局吞敗，今屆他力爭突破世錦賽16強最佳成績。

伍家朗在首局被駱建佑壓制。（Badminton Photo）

世界排名第11位的伍家朗，首局初段被排名高3位的駱建佑壓制，以2：7落後。其後該港將連取3分力追至6：9，駱還以顏色並挾11：6進入技術暫停。下半局伍家朗仍未能破解對手猛烈進攻，一度被對手拉開比數至8：18、落後10分之多，終以11：21落後一局。

駱建佑晉級後將與泰國的Kunlavut VITIDSARN爭入4強。（Badminton Photo）

次局港隊「一哥」伍家朗初段曾兩度領先惟被對手追平，其後更被駱建佑打出一波5：0攻勢，被拉開分差至3：8，試圖力挽狂瀾的伍家朗在追分時疑大腿內側拉傷，堅持至技術暫停終以4：11無奈退賽，再次在16強止步，無緣晉身8強。

從直播可見，力爭衛冕的駱建佑離場前向伍家朗問候傷勢，家朗拍拍對方膊頭致謝。駱建佑晉身8強後，將與泰國的Kunlavut VITIDSARN爭奪4強席位。