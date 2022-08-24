羽毛球世錦賽｜中國新生代男單次圈出局　內地網民轟「可以退役」

中華台北代表王子維，在昨日（23日）世錦賽32強擊敗中國陸光祖，終止對戰兩連敗。賽後內地網民在世界羽聯的微博留言，除了不滿陸光祖表現，更不留情指年僅25歲的他「可以退役了」。



在中國名將諶龍無限期休戰、石宇奇早前被禁賽處分後，陸光祖成為中國僅剩世界排名較高的男單球員，惟他今季在巡迴賽最佳戰績是打入4強，今屆世錦賽32強止步，不少內地網民認為他的表現令人失望，不需要再被國家栽培。

被視為中國羽毛球新希望的陸光祖，在32強止步。（Badminton Photo）

世界排名第24的陸光祖，在32強遇上排名低8位的王子維，包括今年馬來西亞公開賽在內，雙方生涯兩度碰頭，均由王子維吞下敗仗。

陸光祖在首局一度以5分領先，惟敵不過對方拼勁，被後者一口氣打出8：0攻勢反超前，以21：18贏下首局。其後雙方在次局3度扳平戰局，王子維再以一波8：2攻勢再取得優勢，終以直落兩局（21：18、21：16）取得對戰首勝。

王子維生涯首次擊敗陸光祖。（Badminton Photo）

賽後不少內地球迷湧入世界羽聯（BWF）微博留言，批評陸光祖在領先下遭反撲，表現不佳，「可以退役了」、「實力和天賦決定了，努力也就那樣了」；同時也有人稱讚王子維贏得漂亮，「這麽尖銳的殺球很有觀賞性，意志力也很棒」。

不過，也有球迷為陸光祖抱不平，指王子維也非無名之輩，「輸球就退役的話大家都别打了」。

內地網民批評陸光祖表現。（截圖）

內地媒體《叮咚體壇》也評論陸光祖表現，指備受期待的後者令人失望：「對於1996年出生的陸光祖來說，國羽給予他的機會已經足夠之多，但在林丹老去，諶龍不穩定，石宇奇禁賽的情況下，他並沒有把握住機會，來證明自己的能力和潛力。特別是在最為重要的世錦賽上，早早輸球，成為國羽出局的第一人，只能說是讓外界更加失望。隨着年輕一代的李詩灃、翁泓陽崛起，他如果沒能改變和提升自己，恐怕早晚就退出一線主力行列了。​​​​」