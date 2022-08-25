羽毛球世錦賽｜印尼男雙「Minions」爆冷下馬 不敵英組合無緣8強
撰文：趙子晉
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世界羽毛球錦標賽男雙頭號種子﹑印尼組合蘇卡梅利祖／費拿迪面對英格蘭組合，結果直落兩局落敗，爆冷無緣8強。
過往因個子不高，加上時常穿上黃色球衣，印尼男子雙打組合蘇卡梅利祖（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／費拿迪（Marcus Fernaldi Gideon）被稱為「Minions」。
費拿迪今年初接受足踝手術後，缺陣早前的韓國公開賽及亞洲錦標賽。這對印尼組合在今次世錦賽繼續以頭號種子身份出戰，但費拿迪狀態一般，上圈擊敗捷克組合後，今仗與英格蘭組合﹑早前英聯邦運動會摘銀的寧爾（Ben Lane）／雲迪（Sean Vendy）碰頭。
這對印尼組合開局初段曾經緊咬比數，其後被對手愈帶愈遠，首局以15：21先輸一局，次局形勢更加一面倒，印尼組合中段連失9分，結果以9：21落敗，直落兩局不敵對手，無緣8強。
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