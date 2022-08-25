羽毛球世錦賽｜黃永棋告別戰感觸撰文　「有一刻我真的不想結束」

戰畢今屆賽事後退役的黃永棋，在男單次圈以直落兩局不敵隊友伍家朗後，正式結束17年職業生涯。這名32歲港將賽後與隊友伍家朗擁抱，退場前更親吻地板，於社交媒體發文字裹行間流露不捨之情，惟期待退役後的下一篇章。



黃永棋在32強遇上伍家朗，兩代「林丹殺手」交鋒，為前者的告別戰更添意義。兩人在首局鬥得激烈，最終黃永棋以直落兩局（16：21、9：21）吞敗，提早結束東京世錦之旅。他在這場生涯告別戰表現感觸，賽後先與伍家朗隔網擊掌相擁，更親吻地板為17年職業生涯劃上句號。

黃永棋（右）結束生涯前與伍家朗最後一戰。（Badminton Photo）

黃永棋早前宣布相隔兩年半後再踏上國際賽場，卻同時告知退役消息。他在賽後於社交媒體撰文，坦言從成績上看不算亮麗，「惟能代表香港出賽至最後一刻，我感到光榮自豪。」他續寫道：「在打到最後一分到與伍家朗互相擁抱到親吻球場，我真的百感交集，有一刻我真的不想結束。我想繼續戰鬥，繼續為香港而戰。」

「17年來我都一直為目標奮鬥，自問可以做得更好，但已經努力過、開心過、傷痛過、辛苦過。感恩羽毛球帶給我的種種，包括家庭、事業、朋友、榮耀。」

黃永棋在退場前親吻地板，場面感人。（黃永棋Facebook）

黃永棋縱然退下賽場，仍會以另一身分為港隊而戰。他透露未來去向，「這不是終點，我更覺得是一種挑戰，嘗試踏足另一個領域。我相信好快我們又會見面。接下來我會繼續在香港羽毛球隊裡幫助伍家朗、李卓耀、陳延澤、吳英倫，冀望他們可以繼續努力，為自己、為香港創造出更多好成績。」他同時會積極發展其羽毛球會，盼與更多學校和社企合作，為香港羽毛球界帶來更好新變革。

他在署名寫下「我是香港羽毛球隊的——黃永棋」，對身為港隊一分子感自豪。