羽毛球世錦賽｜李卓耀力戰3局憾負周天成　連續兩年無緣8強

羽毛球港將分途出擊，力爭在世錦賽更進一步。男單代表李卓耀率先登場，硬撼中華台北「一哥」周天成。

李卓耀首局表現未如理想，惟次局中段急起直追扳回一城。決勝局二人鬥得燦爛，力戰至局尾，李卓耀情急下連番犯錯，終被對方再勝一局，輸掉比賽。



港隊男單代表李卓耀先後淘汰澳洲及捷克球手後，與4號種子﹑中華台北球手周天成爭入8強。雙方過往7次交手，周天成往績稍勝一籌，贏得其中4次，但李卓耀在對上一次碰頭取勝。

李卓耀16強硬碰中華台北的周天成。（Badminton Photo）

李卓耀激戰周天成各取一局

二人在首局早段多次互換領先，周天成一度連取4分拉開差距，李卓耀其後同樣連拿4分，並以11：9反超前進入技術暫停。周天成下半局發揮更穩定，李卓耀連番強攻不果，並以16：21先失第一局。

換邊過後，李卓耀在次局連失4分，其後力追至6：6平手，這名港將今仗多次嘗試以高波將對手調動，擁有身高優勢的周天成卻把握機會取得不少分數。李卓耀以9：11落後進入下半局，沉着應戰，加上周天成失誤增多，連取6分反超前，並以21：17扳回一城。

關鍵分挑戰失敗成轉捩點

進入決勝局，李卓耀乘勢初段領先，惟其後連失6分，雙方比分再度緊咬，僅以1分落後換場。雙方繼續拉鋸，兩人均有不少失誤，戰至李卓耀落後17：18時，周天成跳起扣殺得分，羽毛球落在左邊邊線位置看似出界，李卓耀提出挑戰，鷹眼系統顯示球正正落在邊線之上，李挑戰失敗，落後至兩分，成為比賽轉捩點。

李卓耀末段再有起手機會，可惜僅僅打出界，最後1分情急下失誤打落網，結果以18：21不敵周天成，力戰71分鐘後，以局數1：2飲恨無緣8強，連續兩年16強止步。

李卓耀末段連番失誤，他也顯得十分氣忿。（Badminton Photo）

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