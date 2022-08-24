羽毛球世錦賽｜鄧謝配32強登場 直落2局挫中國組合晉級
撰文：葉詩敏
出版：更新：
去年贏得銅牌的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪，在世錦賽首圈輪空直入32強後，今晚（24日）強勢登場硬撼中國組合郭新娃／張殊賢，最終以直落2局取勝，勇闖16強。
鄧俊文／謝影雪曾在2018及2021年奪得世錦賽銅牌，今晚在東京體育館次圈1號場登場，與從未交手的中國組合郭新娃／張殊賢爭奪晉級。
面對世界排名第35的郭新娃／張殊賢，被列為6號種子的「鄧謝配」在甫開賽已4：0領先，對手其後雖連得2分力追，惟港隊一舉再拉開至11：4進入技術暫停。中國對手在下半局逐漸重拾節奏，連取6分追至10：11，鄧謝配仍穩住陣腳，把分差再拉開至15：11，未讓對手成功逆轉，以21：16領先一局。
次局，鄧俊文／謝影雪沒有鬆懈，開賽打出一波4：0，以6：1領先，挾11：4、7分差優勢進入下半局。其後二人不讓對手有反擊機會，以21：11再下一城，直落2局晉身16強。
鄧俊文／謝影雪晉級後將於明日（25日）對上世界排名32的新加坡組合許永凱／陳薇涵。
羽毛球世錦賽｜中國新生代男單次圈出局 內地網民轟「可以退役」羽毛球｜以色列「母子檔」突破首圈創紀錄 64歲母：未打算退休羽毛球世錦賽｜黃永棋不敵伍家朗 32強止步完成生涯告別戰羽毛球世錦賽 ︳葉姵延勇挫強敵晉次圈 李卓耀下輪硬撼周天成羽毛球世錦賽｜伍家朗入次圈將鬥黃永棋 李卓耀「楊楊配」同晉級羽毛球世錦賽｜港隊名單及賽程一覽 電視全程直播 黃永棋告別戰羽毛球｜中國球手石宇奇提早解禁戰世錦賽 獲李宗偉看好奪冠大熱