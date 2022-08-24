羽毛球世錦賽｜鄧謝配32強登場　直落2局挫中國組合晉級

去年贏得銅牌的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪，在世錦賽首圈輪空直入32強後，今晚（24日）強勢登場硬撼中國組合郭新娃／張殊賢，最終以直落2局取勝，勇闖16強。



鄧俊文／謝影雪曾在2018及2021年奪得世錦賽銅牌，今晚在東京體育館次圈1號場登場，與從未交手的中國組合郭新娃／張殊賢爭奪晉級。

鄧俊文／謝影雪曾在2018及2021年奪得世錦賽銅牌。（Badminton Photo）

面對世界排名第35的郭新娃／張殊賢，被列為6號種子的「鄧謝配」在甫開賽已4：0領先，對手其後雖連得2分力追，惟港隊一舉再拉開至11：4進入技術暫停。中國對手在下半局逐漸重拾節奏，連取6分追至10：11，鄧謝配仍穩住陣腳，把分差再拉開至15：11，未讓對手成功逆轉，以21：16領先一局。

鄧俊文／謝影雪輕鬆晉身16強。（Badminton Photo）

次局，鄧俊文／謝影雪沒有鬆懈，開賽打出一波4：0，以6：1領先，挾11：4、7分差優勢進入下半局。其後二人不讓對手有反擊機會，以21：11再下一城，直落2局晉身16強。

鄧俊文／謝影雪晉級後將於明日（25日）對上世界排名32的新加坡組合許永凱／陳薇涵。