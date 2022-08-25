羽毛球世錦賽｜鄧謝配輕鬆闖8強　與伍家朗成港隊爭牌希望

羽毛球世錦賽續在日本東京體育館上演16強賽事，被列為賽事6號種子的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪，今日（25日）面對新加坡組合，僅花30分鐘便以直落兩局淘汰對手，晉身8強，距獎牌再近一步。



兩屆世錦賽銅牌、混雙名將鄧俊文／謝影雪，在首圈輪空下，昨日次圈登場以直落兩局淘汰中國組合郭新娃／張殊賢晉級，今日與此前未曾交手的新加坡組合許永凱／陳薇涵爭奪8強資格。

鄧俊文／謝影雪在首局初段連得9分，穩下勝局。（Badminton Photo）

鄧俊文／謝影雪在首局先發制人，打出一波9 ：0後，以9：1大幅領先。其後二人把握對手失誤再加強攻勢，雖曾被對手連得5分，仍以21：10先贏一局。

次局，該新加坡組合調整後，未有再讓鄧謝配拉開分差，更首度追平至6：6。不過港隊組合未有讓對手有反超前機會，終在大部分時間領先下，以21：15再下一城，僅花30分鐘便擊敗對手闖入8強。

鄧俊文／謝影雪勇闖8強。（Badminton Photo）

在女單、女雙港將日前先後被淘汰出局，以及男單李卓耀不敵周天成16強止步後，鄧俊文／謝影雪以及男單伍家朗成為港隊獎牌希望。伍家朗將在今日（周四）稍後時間迎戰上屆世界冠軍駱建佑，力爭8強入場券。