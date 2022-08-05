體育熱話｜意大利「小鮮肉」世青走光片被瘋傳　斥媒體報道屬霸凌

U20世界田徑錦標賽，昨日（4日）一場男子400米賽事卻出現一個尷尬的場面，一名意大利十項全能選手Alberto Nonino在跑到最後直路時，其私密部位卻意外地從褲襠中露出來，且不斷在外頭「狂Fing」，他因頻頻調整胯下以防再走光，令整體速度變慢，原本領先的他最後淪為最後一位衝線選手。



18歲的意大利十項全能選手Alberto Nonino昨日出戰400米賽事，開跑後已佔領先位置，在最後一個彎道更以驚人速度超過兩名對手，勝利在望之際，卻在最後衝刺階段明顯放慢，翻看影片只見他以右手不斷壓住褲襠右邊，之後速度愈來愈慢。

18歲的意大利十項全能選手Alberto Nonino在世青賽發生走光尷尬事件。（Instagram）

原本還有競爭力的他，結果以51.57秒淪為最後一位抵達終點的選手。比「包尾」更慘的是，上述走光過程都被鏡頭捕捉下來，在社交媒體上瘋傳。

體育記者David Sanchez事後在Twitter毫不留情說：「也許這個描述和解釋很糟糕，但他的陰莖從他褲子的右側露了出來，他不得不握住它，因為當它左右搖擺時，他沒辦法正常地跑步。」

Alberto Nonino在衝刺時連番用手壓住褲襠，令他速度減慢。（Twitter圖片）

網民在Twitter瘋傳走光影片，更有人指數到Alberto Nonino做了6次調整。（Twitter）

Nonino在賽後於Instagram限時動態表示，這次表現令人失望，一切都是因為褲子的問題。他直言這很明顯是一場意外，希望大家別再把影片傳給他，「我現在很想一笑置之，但事後的感覺實在糟透了，我很感謝家人和朋友幫助我，克服賽後這幾小時發生的事情。」

他同時抨擊媒體報道此事的態度，「媒體對於意大利及全球的霸凌事件擔憂，卻又發表了這些文章，幸好我是恢復得快的人，但這對於較敏感的人而言，很可能造成很大的傷害。」

網民在Twitter瘋傳走光影片。（截圖）