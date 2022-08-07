體育熱話｜賽車有望成洛杉磯奧運項目？空手道、棒壘球有望復活

國際奧委會（IOC）正為2028洛杉磯奧運討論選辦項目，目前除了棒壘球、空手道、棍網球與霹靂舞外，還有5個項目從未獲提名成奧運正式比賽項目，包括賽車、板球、踢拳（Kickboxing）、壁球和腰旗美式足球（Flag Football）。



據外媒綜合報道，2028年夏季奧運主辦城市洛杉磯，已向IOC提交9種選辦運動項目，分別是棒壘球、霹靂舞、板球、腰旗美式足球、空手道、踢拳、棍網球、賽車和壁球；明年印度孟買舉行的IOC年度會議上，將有最終決定。

棒壘球相隔12年重返東京奧運，惟又被巴黎奧運放棄，洛杉磯為棒壘球二度重返奧運跨出了第一步。而只在東京奧運辦過一次的空手道，亦可望「復活」。

去年東京奧運新增空手道項目，港將劉慕裳在個人形奪銅，創造歷史。（Getty Images）

討論度最高的，是從未被列入奧運項目的賽車。這是因為以往奧林匹克憲章明載，奧運項目必需是「由人力而非機械動力進行的比賽」，但國際汽車聯盟（FIA）在2012年獲得IOC認可，2018年在阿根廷舉行的青年奧運會，也把電子高卡車列入示範項目，不過沒有頒發獎牌。目前還不確定FIA申辦奧運賽車的種類，但外媒推斷以高卡車的可能性最高。

2018年在阿根廷舉行的青年奧運會，曾把高卡車列入示範項目。（FIA）

此外，在1900年的巴黎奧運會期間，曾舉辦了一場長途賽車賽事，不過當時是作為1900年世界博覽會的一部分而舉行。55名選手由巴黎駛至法國南部的圖盧茲再折返，全長約1347至1443公里，賽事分三日進行。當年共55部賽車參加，但只有18部賽車完成賽事，當中包括8部汽車、7部電單車及3部小型汽車（Voiturettes），而全部參賽者均是來自法國。

據奧運官網表示，當時雖頒發了獎牌，但賽車並未被認可為奧運項目之一。

目前還不確定FIA申辦奧運賽車的種類，但外媒推斷以高卡車的可能性最高。（Getty Images）

去年12月，IOC宣布拳擊、現代五項、舉重從核心項目中除名，只有在明年前，這3間國際單項總會解決IOC所提出上訴，才會獲重新考慮；滑板、運動攀登和衝浪則取而代之。當時IOC曾強調，在加入新運動種類時，會優先考慮項在年輕族群中的普及度。

直到今年2月，IOC已落實28種奧運核心運動項目分別為：水上運動（游泳、跳水、水上芭蕾、水球）、射箭、田徑、羽毛球、籃球（包括3×3）、獨木舟、單車、馬術、劍擊、曲棍球、足球、高爾夫球、體操（競技、韻律、彈床）、手球、柔道、划船、七人欖球、帆船、射擊、滑板、運動攀登、衝浪、乒乓球、跆拳道、網球、三項鐵人、排球（室內、沙灘）、摔角。