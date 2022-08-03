體育熱話︱蒙古史上奧運首金得主淪階下囚　去年一次意外改寫命運

據外媒報道，現年38歲的前蒙古柔道名將圖夫辛巴亞爾（Naidangiin Tuvshinbayar），因謀殺罪而被判監16年。



圖夫辛巴亞爾在案發前是蒙古英雄級人物，他在2008年北京奧運贏得柔道男子100公斤以下級金牌，是蒙古史上首位金牌得主；他之後再在2012倫敦奧運摘銀，獲頒「功勳運動員」殊榮。

圖夫辛巴亞爾曾在2008北京奧運贏得金牌。（Getty Images）

退役後的圖夫辛巴亞爾更在2020年8月更當選蒙古奧委會主席，人生本來順風順水，但2021年4月2日，他的命運因一次衝突而改寫。

當時圖夫辛巴亞爾醉酒後跟兒時好友、同是柔道名將的恩赫巴特（Erdenebileg Enkhbat）發生肢體衝突，圖布辛巴亞爾用重物多次擊打恩赫巴特，造成對方腦部嚴重損傷。

恩赫巴特立即被送往當地醫院，卻未有恢復意識，圖布辛巴亞爾最初因嚴重損害他人健康，被判入獄20天，他也辭去蒙古奧委會主席職務。

圖夫辛巴亞爾在酒後殺害兒時好友。（Getty Images）

不過，恩赫巴特結果延至同年底不治離世，經過審判，蒙古烏蘭巴托法院終宣告圖布辛巴亞爾謀殺罪成立，他將面臨16年監禁，英雄淪落成階下囚。

至於不幸身亡的恩赫巴特，曾在2012年國際柔道聯盟（IJF）韓國濟州站大滿貫賽事中，獲得柔道100公斤級以下組別金牌。