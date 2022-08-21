體育熱話｜美國球星被25名按摩師控性侵　遭禁賽罰款仍堅持清白

NFL（國家美式足球聯盟）克里夫蘭布朗明星四分衛屈臣（Deshaun Watson，台譯華森）被25名女性指控，在按摩治療期間遭他強迫發生不當性行為。

NFL與NFLPA（國家美式足球聯盟球員工會）日前正式裁定，向屈臣罰11場無薪禁賽，他另須支付500萬美元（約3900萬港元）的罰款。



屈臣在去年捲入性醜聞，超過20名女性出面指控，表示在替他按摩時遭到性騷擾。屈臣被指多次在按摩過程中，故意用下體碰觸按摩師，其他受害者也控訴他故意裸露下體，甚至遭到屈臣強吻。據悉，起訴該球員的女性都是在水療中心或是按摩相關的員工。

克里夫蘭布朗明星四分衛屈臣遭禁賽11場。（Getty Images）

屈臣因違反聯盟的個人行為政策，遭NFL判罰禁賽11場，期間不會獲得薪金，且他需要付出500萬美元（約3900萬港元）的罰款，並接受行為專家的評估，依照建議接受治療。

他在球會發布的聲明中表示：「非常感謝我在布朗隊的短暫時間內，獲得的大量支持。對於這種情況造成的任何痛苦，我再次道歉。我將對我的所作所為負上責任。」

屈臣堅持自己清白。（Getty Images）

然而，他堅持自己清白，「我沒有侵犯或對任何人做出不尊重的事，我仍然會堅持這個立場。不過同時，我需繼續為生活而前進，把自尊心放在一邊。」

屈臣也向所有為此受苦的女性致上歉意，「這件事觸怒了很多人，我在此向所有女性道歉，以及任何因為此事受到波及的人。」他強調自己是清白，道歉僅是因為這件事影響了很多人。他將在8月30日開始接受停賽處分，最快於11月28日重返球場。