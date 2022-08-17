港超聯︱流浪簽巴西小國腳挑戰前四　李輝立：有機會挑戰東方

港超標準流浪今日（17日）於九龍灣公園球場舉行拜神儀式，球隊新一季揚言挑戰前四，也希望在至少一項盃賽闖入決賽。

流浪多位新援這天同時亮相，包括相隔一季重返頂級聯賽的前港腳林學曦，他期望能踢好每一仗比賽，爭取再入選香港代表隊。



流浪新季班費約700萬港元，保留隊長林嘉緯、盧均宜、外援祖連奴、林遼太、金閔奎等班底，但由於前鋒巴辛離隊，簽入曾於東南亞多國搵食的巴西射手大衛巴拉（David Bala），也羅致前巴西U19代表隊中堅卡斯奧（Cassio Francisco de Jesus）。

華將方面，除了去年在丙組落班的林學曦「回歸」，也有多名年輕球員加盟，包括馬文政、呂卓芹及陳耀祖，其中僅17歲的翼鋒陳耀祖最被看好。總監李輝立重申球會宗旨是發掘有潛質的球員接班，今季會繼續重視青訓。

標準流浪部份新加盟球員：（按圖放大）

劍指前四 盃賽望闖決賽

港超今屆增至10隊角逐，李輝立指對爭冠「沒什麼奢望」，惟「路遙知馬力」，希望球隊整季能保持狀態，衝上前四，「前邊傑志理文是班霸。但我們有機會挑戰東方，他們用人比往年削弱；南區反而強了；大埔也很積極、有不錯的外援及華人班底，我們目標是在這3隊身上搶分。」

李輝立又透露，球隊相對重視決出下季亞洲賽資格的足總盃，「拿到的話，莫生（流浪班主莫耀強）私人會有80萬獎金，希望刺激球員。」不過他認為賽事爭持激烈，只能「隨緣」；至於菁英盃，他指今屆賽程跟聯賽輪流上演，避免球會把小將投閒置散，並透露賽事或有贊助商。

標準流浪今日在九龍灣公園球場舉行拜神儀式。（袁志浩攝）

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至於流浪主教練賴嘉輝則滿意現有陣容，並希望球員能習慣去贏，不能毫無目標地比賽，「每季不能原地踏步，上季排5、6名已達標，今季要加強，令他們更有動力，所以除了挑戰前四，也希望在至少一項盃賽殺入決賽。」

相隔一季重返頂級聯賽的前港腳林學曦，同樣信心滿滿，「強隊不能忽視我們，我們有水準，隨時贏傑志或理文也不意外。」

林學曦上季效力丙組，今季回歸港超，更希望再代表香港出戰。（袁志浩攝）

林學曦重返港超 期待為港隊入球

30歲的林學曦上季因初為人父，有感運動員生涯有限，便欲嘗試其他發展，離開職業球圈，惟這一季令他發現自己仍離不開足球，「很想念球場，原來自己還想踢、想在有競爭的環境下表現出來。覺得我這個年齡未至於退役，仍有能力佔一席位。」

他十分期待新一季展開，踢好每一場、入波跟助球隊取勝之餘，也希望有機會繼2015年3月後再披起港隊戰衣：「有看港隊近來的賽事，踢得相當好睇，前鋒都有很質素，卻同樣有可改善之處。如有機會踢這種壓逼打法，我會加強體能，並想幫港隊入波。」