英超｜曼聯1.75米中堅爭頂數據冠絕聯賽　馬古尼遭批死難做正選

曼聯連續兩場將隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）和C朗拿度（Cristiano Ronaldo）貶到後備，兩仗俱獲勝。在今季新加盟的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）交出一項亮麗數據之下，更令馬古尼變得可有可無。



利辛度馬天尼斯在今季首兩仗夥拍哈利馬古尼下，兩仗都輸波、更失6球，而身高僅1.75米、成為現役最矮英超中堅的他，也曾出現被對手前鋒壓住頂入的畫面，使他一度遭質疑是否有能力踢英超。

然而，之後兩仗換上華拉尼做中堅拍檔，「紅魔鬼」即連勝兩場，當中更擊敗死敵利物浦，明顯地，坦赫格已找到目前最合適的正選中堅組合，更令馬天尼斯有更好發揮。

馬天尼斯、卡斯米路和華拉尼獲球迷寄予厚望。（Getty Images）

馬天尼斯在開季首4場賽事，也有一項數據出乎意料——他的頭槌爭頂獲勝率達到83%之多，位居英超之首，比車路士的1.86米高中堅高列巴尼（75%）更高，而他今周在對修咸頓一戰，更是5次頭槌爭頂全部獲勝、次數也冠絕全場球員。英國ESPN也不禁在Twitter發文道：「還有人覺得他太矮了嗎？」

馬天尼斯（右）頭槌爭頂勝率暫列英超之首。（Getty Images）

曼聯名宿史高斯在紅魔鬼對修咸頓賽前，已於英國電視台BT Sports指，馬古尼短期之內勢難重返正選：「除非華拉尼或其他後衛受傷，否則他無法再做正選。」

不過，他認為馬古尼會因而受惠，「球員都不喜歡做後備，但我覺得這樣做（指將馬古尼列後備）是對的，長遠來說對他也有好處，若曼聯能連贏6至8場，然後馬古尼才重新融入一支有了信心的球隊，那他仍然會有很多上陣機會。」

哈利馬古尼雖是隊長，但目前似乎只能做後備。（Getty Images）

史高斯指出，馬古尼仍有機會上陣：「華拉尼過往常常受傷，而且還有聯賽盃、歐霸盃等比賽，雖然馬古尼未必想踢那些比賽，但若曼聯能踢出一段好的走勢，讓他重新融入便會較容易。」