英超｜卡斯米路笑看缺席歐聯　狂讚拍檔費特：他對我非常重要

無歐聯資格，成為了C朗拿度「扭計」的主因，亦成為不少球員拒絕加盟曼聯的理由。新「入魔」的卡斯米路對此根本不介意，更以一句霸氣回應。

另外，曼聯公布這名巴西國腳的球衣號碼，卡斯米路接過曼聯傳奇中場的號碼。



曼聯上季第6位完賽，失去歐聯資格，除了令收入大減外，並減低新兵來投的意欲。卡斯米路成為最新「入魔」的一員，由有歐聯資格的皇馬，轉會後只可踢歐霸，對這名巴西國腳來說，並不是問題。

卡斯米路不介意沒有歐聯席位，照常加盟曼聯。（Getty Images）

無歐聯又如何

卡斯米路早前接受巴西《ESPN》訪問時，回應這問題時邊笑邊答，卻盡顯霸氣，「我已經有5個（歐聯冠軍）啦！」卡斯米路的意思是「收夠籌」？非也，他也十分希望為曼聯帶來錦標，但他明白並非一步登天，這個是全隊需要一同努力的方向。

踏入30歲，依然是當打之年，卡斯米路希望改變環境，並接受新挑戰，「我認為自己在皇馬的生涯已經步向結束，所以我決定轉變新環境，接受新挑戰。我認為自己依然有能力，有學習的魄力，我現在很有衝勁，我想落場﹑我想協助小將成長﹑我想幫助曼聯進步。」

卡斯米路效力皇馬期間曾5奪歐聯。（Getty Images）

卡斯米路披18號球衣

曼聯今日透過官方網站公布，卡斯米路將接過18號球衣，這件球衣原本的主人般奴費南迪斯今季改披8號，故此卡斯米路就接過這號碼。說到曼聯18號球衣的代表人物，必定是一代中場史高斯，原來他與這位名宿也甚有淵源。

「他（史高斯）是我在曼聯的偶像。」卡斯米路接受曼聯官方網站的訪問時，毫不猶疑對史高斯表達愛意，「他雖然個子不高，但他在場上是個鬥士，他的50碼至70碼長傳同樣相當準繩，他的踢法為人津津樂道，我十分喜歡他。」

曼聯其中一位18號的主人，就是傳奇中場史高斯。（資料圖片／Getty Images）

對中場拍檔有讚無彈

來到曼聯後，卡斯米路將與巴西隊友費特並肩作戰，他們在國家隊保持一個亮眼紀錄，只要兩人同時上陣，僅錄得一場敗仗，其中15次更是清白之身，似乎有望大大改善曼聯的防守能力。

卡斯米路落實加盟曼聯 最強防線屏障釋放紅魔華麗中場

卡斯米路與費特變雙重隊友，他對這名中場拍檔讚不絕口，盛讚對方是極關鍵一人，「他（費特）是我的朋友，我們在國家隊合作多年，大家也十分了解，他是個偉大的球員。費特具備各種質素，靈活﹑傳送及射術俱佳，他是個對球隊十分重要的球員。另外，他在適應及踢法也能幫助我，他在國家隊及曼聯對我同樣重要。」

曼聯周六（27日）作客鬥修咸頓，屆時有望迎來卡斯米路的地標戰。

卡斯米路與費特如今成為雙重隊友，他對拍檔讚不絕口。（Getty Images）

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