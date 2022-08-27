英超轉會｜車路士終覓另一新中堅　李城望科芬拿成「馬古尼2.0」

車路士防線終於「齊章」！自高列巴尼後，車路士一直求購另一名中堅，屢次「食檸檬」後，終於如願以償。轉會專家羅曼奴透露，車路士與李斯特城已經達成共識，以高價購入韋斯利科芬拿。



車路士防線「地震」，魯迪格與基斯坦臣先後在今夏離隊，車路士急求人，先後求購馬菲斯迪歷特﹑尼敦阿基﹑甘佩比及祖利斯古迪等，惟全數慘「食檸檬」。

車路士的雷達掃中李斯特城的韋斯利科芬拿（Wesley Fofana），李城看準對方心急，車路士多次出價，李城同樣婉拒。面對「BIG 6」邀約，科芬拿當然心動，並在上周聯賽被球會「雪藏」。

科芬拿一心求去，上周被李城雪藏。（Getty Images）

傳車路士開價7500萬鎊購科芬拿

經過多次來回，這宗交易似乎有眉目，轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，車路士與李斯特城周五（26日）在轉會費上已達成共識，加上附加條款，轉會費約7500萬鎊，這名法國中堅即將簽下一紙6年的合約。

李斯特城在轉會市場極淡靜，如今有機會賣人，當然要賣個好價。賣中堅，李城也有經驗，最佳例子必定是哈利馬古尼，當年從他身上獲得8000萬鎊，早前傳過李斯特城希望科芬拿成為「馬古尼2.0」，從他身上取得一筆可觀的轉會費。

李斯特城當年以8000萬鎊賣出馬古尼，他們希望從科芬拿取得相同金額。（資料圖片／Getty Images）

車路士求購哥頓 林柏特警告：眼看手勿動

效力愛華頓的安東尼哥頓（Anthony Gordon）亦是車路士另一目標人物，盛傳「車仔」開價6000萬鎊，但「拖肥糖」無意放售這名新星，主帥林柏特警告舊東家眼看手勿動，「我們對他（哥頓）劃上紅線，他是非賣品，我們希望把最好質素的球員留在陣中，這是全隊的意願。」

車路士青睞安東尼哥頓，但林柏特警告對方眼看手勿動。（Getty Images）

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