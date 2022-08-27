英超｜高普認錯利物浦中場要人　雙紅會失利全隊開會「圍爐」

利物浦開季3戰不勝，剛仗「雙紅會」負曼聯，全程陷劣勢。殘陣出戰，實力大削，「紅軍」終於識驚。

利物浦領隊高普在今輪英超賽前記者會，公開推翻「昨日的我」。他明示球會正在物色中場，希望在轉會窗關閉前增兵。他承認錯了，但宣稱不會恐慌性搶人。



利物浦將於今晚（27日）主場迎戰升班馬般尼茅夫，如可強陣本應「易食指數一粒星」。可是，傷兵遍佈前中後，攻守力量皆受打擊。高普在賽前記者會被追問，下周四轉會窗關閉前是否要人。他表示現階段沒什麼好說，「一直留意有沒有合適的中場人選，我們需要便會出手」。

利物浦領隊高普轉口風，中場要人。 (Getty Images）

記者繼續狙擊，再問高普眼見傷兵滿營，嚴重打擊開季成績，是否改變主意。高普沒有迴避，「情况有變。我知道開鑼戰之後，一直討論這話題。我曾經說過無需簽中場，現在就要」，更向記者打趣道「你啱晒，我錯」。

利物浦在雙紅會落敗，表現大失水準。（Getty Images）

利物浦中場主力接連受傷，剛仗對曼聯的正選陣，要由占士米拿及佐敦軒達臣一同上陣，相當罕見兼無可奈何。今仗賽前，高普透露中場主力堤亞高艾簡達拿接近復出，但中堅祖爾麥迪比可以復出，有望與雲迪克聯袂，扼守中路。居迪斯鍾斯亦告康復，而迪奧高祖達傷情已見好轉。

前仆後繼彌補不了傷兵問題，利物浦仍未開齋。（Getty Images）

利物浦開季3戰2分排16位，對於這支爭標份子，已較主要對手大為落後。隊內為此召開特別會議，非為問責，而是談心。高普說本周三與球員聚首，一同檢討開季至今的表現，「每件事都受外界注視和批評，重要是到底我們自己有何想法。我們不可能只為取悅外界，做某些事只為討好他人，或者發瘋般挑戰對手，然後領紅牌」。他形容該會議令全隊上下都釋懷了不少。

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