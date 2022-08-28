英超｜利物浦小將入球後崩潰哭泣　自揭9：0大勝前數日痛失摯親

利物浦9：0大炒般尼茅夫，19歲小將哈維艾利洛（Harvey Elliott）也射入生涯第一個英超入球，但他沒有狂喜、賽後訪問時更崩潰嚎哭，原來他今周稍早痛失摯親。



艾利洛在對般尼茅夫一戰正選上陣，這位年僅19歲的中場6分鐘便由羅拔圖法明奴造就，在禁區頂起腳射入紅軍的第二個入球。

英超戰報：利物浦9：0大炒般尼茅夫 曼城反勝水晶宮

哈維艾利洛攻入生涯首個英超入球。（Getty Images）

艾利洛建功後顯得相當激動，先是「剷草」再閉眼、緊握雙拳，最後更雙手掩面、伏在地上，隊友們也立刻一擁而上，但他久久不能自己，一直掩面。他在半場便因傷退下火線，由法比奧卡華奴入替，卡華奴之後也取得在紅軍的首個入球，最終利物浦大勝9：0，平了英超最大勝仗紀錄。

賽後受訪時，艾利洛被問到這入球對他來說有什麼特別，他答道：「是的，我的祖母幾天前過世了，這入球是獻給她的——當然最重要是拿到3分。」然後他就忍不住再哭起來、數次拭淚，花了好些時間才能平伏。

艾利洛賽後受訪時仍不住落淚：

之後，他再在Instagram發文，分享一幀兒時與祖母的合照，留言道：「這場勝利是送給你的！安息吧，我的女王。」一眾紅軍隊友包括法賓奴、法比奧卡華奴、佐敦軒達臣、路爾斯迪亞斯等，也紛紛留下「心心」表示安慰。艾利洛在2018/19球季效力富咸時，以16歲30天成為英超史上最年輕上陣球員，2019年夏天轉會利物浦，去年曾遭對手剷傷致腳部骨折，今年初康復後表現更上層樓。