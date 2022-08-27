英超｜利物浦狂數般尼茅夫9蛋吐烏氣　夏蘭特戴帽領曼城反勝

開季依然不勝的利物浦，今仗主場晏菲路鬥另一升班馬般尼茅夫，開賽初段已經非常積極，6分鐘連下兩城。紅軍其後愈踢愈順，半場已經遙遙領先5球，法明奴獨力炮製5個入球，最終紅軍狂數對手9：0，一吐烏氣。

另外，曼城靠夏蘭特連中三元，僅半場時間反勝水晶宮4：2。



利物浦傷兵滿營，對比上場「雙紅會」，僅作出一個調動，收起占士米拿，改由法賓奴出任正選。達雲紐尼斯繼續停賽，前線由沙拿﹑法明奴及路爾斯戴亞斯攻堅。

利物浦3場不勝，開賽初段已顯露決心，表現十分積極，令般尼茅夫吃盡苦頭。法明奴在右路擺脫對手再傳中，路爾斯戴亞斯升起一頂頭槌建功，紅軍僅3分鐘開紀錄。哈維艾利洛殺入大位建功，6分鐘連下兩城，建立領先優勢。

哈維艾利洛推入大位起腳建功，利物浦6分鐘已領先兩球。（Getty Images）

年僅19歲的艾利洛彷彿成為今仗紅軍的進攻重心，表現活躍，利物浦一次入滲，這名英軍新星接應法明奴的「後抽」，禁區內交出致命傳中，惟沙拿起腳柱邊出界。

紅軍絕無「收油」之意，阿歷山大阿諾特禁區外射入世界波，加上法明奴的入球，僅31分鐘已經遙遙拋離4球，其後雲迪積克完半場前再下一城，紅軍半場已狂數對手5粒。

入靚波，就是如此風騷。（Getty Images）

利物浦下半場開段立即建功，般尼茅夫的麥菲咸擺烏龍，法明奴其後再建一功，今仗貢獻兩入球3助攻，中段退下火線。般茅早已被擊潰，紅軍一再在對手的傷口上灑鹽，後備入替的法比奧卡華路及戴亞斯各建一功，結果利物浦狂數般尼茅夫9隻光蛋，一吐烏氣。

法明奴獨力炮製5個入球。（Getty Images）

曼城半場反勝水晶宮 夏蘭特首「戴帽」

利物浦僅3分鐘開紀錄，曼城主場迎戰水晶宮，卻遭遇截然不同的劇本。開賽初段因為一次死球先失守，伊斯右路罰球傳中，造成「藍月亮」禁區一輪混亂，最後撞中史東斯反彈入網，曼城先失一球。

曼城先失一球並不罕見，其後再度守不住水晶宮的死球，伊斯開出角球，安達臣頭槌破網，「藍月亮」21分鐘落後至兩球。

安達臣接應角球頭槌建功，水晶宮領先兩球。（Getty Images）

曼城力爭盡早收復失地，大軍壓境，但面對密不透風的水晶宮防線，即使夏蘭特前線多努力，依然無辦法在半場取得入球，落後兩球返回更衣室。

夏蘭特上半場十分努力，惜沒有太多機會。（Getty Images）

曼城換邊後終於找到入球，全靠一點運氣，貝拿度施華右路切入大位起腳，省中水晶宮的舒洛比折射入網，下半場8分鐘追至較接近紀錄。哥迪奧拿決定換人，換入簡斯路及艾華利斯，「藍月亮」氣勢如虹，夏蘭特接應菲爾科頓的傳中，近門頭槌建功，攻入第4個聯賽入球，同時助曼城追成2：2平手。

在適當的位置現身，就是一名射手值錢之處，夏蘭特證明這一點。上半場擺烏龍的史東斯將功補過，近門撞射「撻Q」變助攻，夏蘭特門前加一腳，8分鐘內梅開二度，曼城僅17分鐘便反超前。

夏蘭特81分鐘完成「帽子戲法」，英超賽場首度「戴帽」，結果曼城反勝水晶宮4：2。

夏蘭特接應科頓傳中，近門頭槌建功，助曼城追成2：2平手。（Getty Images）

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英超第4輪直播賽程（01美術製圖）

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