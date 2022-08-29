英超︱紐卡素首穿「沙特戰衣」幾乎出事　入曼城3球對狼隊竟無符

紐卡素周日英超作客狼隊，首度在正式比賽穿上備受爭議的白綠雙色作客戰衣，這件球衣因設計和用色跟沙特阿拉伯國家隊如出一轍，曾飽受外界批評。上周在聖占士公園面對曼城時虎虎生威，攻入3球，不料一周之隔表現嚴重走樣。

38分鐘「狼王」魯賓尼維斯一記遠射，紐卡素一路落後，幾乎全失3分，全靠麥斯明完場前救主才不致全失3分。



魯賓尼維斯一記遠射為狼隊先開紀錄。（Getty Images）

身為新晉富豪球隊，紐卡素近日終於發揮財力，以7000萬歐元從皇家蘇斯達購入有「黑伊巴」稱號的伊沙克（Alexander Isak）。這位高大前鋒未能趕及辦理工作證，今仗未入大軍名單，無緣上陣。中場古馬雷斯和哥林威爾遜同因傷缺陣。

今季紐記開季表現不俗，首周2：0擊敗升班馬諾定咸森林，繼而作客0：0賽和正處勇態的白禮頓，上周主場對曼城踢出代表作，一度領先3：1，即使終被3：3迫和，仍贏盡掌聲。

「狼王」魯賓尼維斯領狼隊穩佔上風。（Getty Images）

狼隊下半場入球被推翻成轉捩點

今周失去兩個主將，加上作客影響，紐卡素完全發揮不出強大攻力。狼隊攻勢雖不及紐記多，勝在夠高效，38分鐘魯賓尼維斯一記禁區邊精彩遠射，為狼隊先開紀錄。

落後一球下，紐卡素下半場發力猛攻，守將舒哈（Fabian Schar）一次出腳過高踢倒尼圖，VAR花頗長時間檢視後放他一馬。81分鐘魯爾占美尼斯的入球，看似終為狼隊帶來今季首場勝仗，VAR檢視後認為尼圖在攻勢期間侵犯賴恩費沙，推翻入球，成為今仗轉捩點。

麥斯明再度挺身而出救紐卡素

上周對曼城表現突出的翼鋒麥斯明，再次憑一己之力為紐卡素扭轉劣勢，90分鐘禁區外起腳窩利抽射破網，完場前終為球隊扳平。

紐卡素補時幾乎全取3分，由於尼圖受傷治理好一段時間，下半場補時達10分鐘之多。97分鐘一次角球機會，後備上陣的紐卡素小將艾利洛安達臣（Elliot Anderson）頭槌攻門皮球中楣彈出。

雙方終踢成1：1，紐卡素1勝3和保持不敗，以6分排在聯賽榜第七位。反觀狼隊4戰只得2分，只排令人失望的第19位。