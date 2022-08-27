英超｜曼聯挫修咸頓兩連勝　般奴一箭定江山　卡斯米路後備入替

英超周六頭場，由曼聯打頭陣，作客鬥修咸頓。兩軍正選陣容出爐，新加盟的卡斯米路先列後備。



曼聯上輪在「雙紅會」反底，力克利物浦打開今季英超勝利之門，今仗作客修咸頓，力爭再下一城。

曼聯主帥坦赫格上仗果斷收起C朗拿度及哈利馬古尼，今仗照辦煮碗，而新兵卡斯米路同樣先列後備。安東尼馬迪爾因阿基里斯腱受傷，今仗未列入大軍名單。曼聯今仗派出與上仗相同陣容，前場由拉舒福特掛帥，般奴費南迪斯從後支援。

C朗拿度與新加盟的卡斯米路先列後備。（Getty Images）

穿上全身「芥辣綠」球衣的曼聯，上半場10分鐘左右先有一次具威脅埋門，達洛治右路助攻傳中，掠過修咸頓門將巴斯奴，般奴跳到盡也未能掂到皮球，最終掠門而過。

曼聯右路一次側擊，造成修咸頓防線一陣風聲鶴唳，艾蘭加﹑般奴及艾歷臣連番施射，亦被將士用命的「聖人」防線一一擋出。修咸頓並非沒有機會，艾爾尤諾斯交出妙傳，查阿當斯入楔起腳，可惜軟弱無力，迪基亞輕鬆沒收，而兩軍半場互無紀錄。

查阿當斯接應妙傳，可惜起腳軟弱無力。（Getty Images）

換邊後，曼聯終有進賬，右路一次攻勢，由艾蘭加策動，傳給查頓辛祖後第一時間彈給助攻的達洛治，傳中予無人看管的般奴費南迪斯，這名曼聯隊長撞射收死巴斯奴，曼聯55分鐘打開缺口。般奴振臂高呼，穿上背心候命的C朗立即上前慶祝。

曼聯開紀錄後，C朗隨即上前與般奴慶祝。（Getty Images）

落後的修咸頓隨即反撲，取得近八成的控球率，岩士唐左路傳中，阿里布近門頭槌，幸好迪基亞反應快一手托出，曼聯力保不失。

坦赫格其後作出調動，由C朗拿度取代查頓辛祖，但這名曼聯老大哥一度需要軍醫治理，幸好沒有大礙，繼續作賽。早前加盟的卡斯米路在場邊準備，背心除完又著，其後入替艾蘭加，迎來曼聯的地標戰。

C朗入替後一度按住膝頭，幸好在軍醫治理後沒有大礙。（Getty Images）

修咸頓補時階段全軍壓前，曼聯依然頂得住，力保勝局，一球淨勝修咸頓，取得英超兩連勝，亦是今季英超首次力保清白之身。

修咸頓正選陣容（4-2-3-1）：

門將：巴斯奴

後衛：獲加彼德斯﹑貝拿高卓普﹑沙利素﹑迪贊尼普

防守中場：禾特普斯﹑拉維亞

中場：阿里布﹑艾爾尤諾斯﹑阿當岩士唐

前鋒：查阿當斯



曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：馬拉西亞﹑馬天尼斯﹑華拉尼﹑達洛治

防守中場：艾歷臣﹑麥湯米尼

中場：查頓辛祖﹑般奴費南迪斯﹑艾蘭加

前鋒：拉舒福特



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