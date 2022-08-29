英超︱韋斯咸終贏波反底甩榜尾　維拉與謝拉特齊陷低潮

今周英超前3連敗跌落榜尾的韋斯咸，作客阿士東維拉，憑科奴斯下半場的入球一箭定江山，今季首度全取3分，終擺脫包尾大幡位置。

鎚仔幫成功反底的同時，意味着謝拉特領軍的維拉陷入低潮。



科奴斯禁區外起腳，省中維拉守將干沙入網。（Getty Images）

上半場維拉表現遠勝韋斯咸，更曾將皮球送進網窩。一次角球攻勢，古天奴接應迪治尼開出角球頂中門柱，守將干沙補射入網。惟旁證示意迪治尼開出角球時皮球已出界，入球被判無效。

下半場韋斯咸演出大有改善，74分鐘科奴斯在禁區外放冷箭，皮球省中維拉守將干沙後笠入，韋斯咸就是憑這記入球1：0小勝，全取3分，並由包尾升上第16位。

賽後領隊莫耶斯如釋重負，「這是偉大的3分。英超目前真是很難踢，每隊之間的差距很小，每場比賽都很緊湊，今天正是如此。」

維拉領隊謝拉特不滿球員未能創造足球入球機會，「我們有90分鐘去創造入球，我們的前場表現卻缺乏想像力和進攻火花。」維拉輸波後，與韋斯咸同樣只得1勝3負得3分，最大煩惱是中場大腦古天奴今仗傷出，本周雙賽對手更是榜首的阿仙奴和次席的曼城，戰績很大機會一路下滑，謝拉特直言球隊必須交出成績，而且要盡快做到。