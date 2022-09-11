西貢行山｜北潭凹行上東心淇山　連訪兩條海邊村莊出黃石碼頭

熱帶氣旋馬鞍襲港，天文台發出了一號風球，預報周三晚迅速靠近珠江口，趁天氣未轉壞快走一轉東心淇，北潭凹集合。

（出發日期：2022年8月24日）



早上天氣有點悶熱，在西貢吃過早餐，搭9點20分開出94號巴士到北潭凹，整理行裝後四人一組沿水泥路下行，至岔路牌，右邊往赤徑，左邊往黃石，今日走中間林路往東心淇山。

東心淇山高海拔165米，位於大灘內海的一個半島，林內頗悶熱，一路汗滴。走約20分鐘林路抵達東心淇山頂，沿山路下行，山路有點濕滑，小心慢行，很快抵達水泥小徑，沿徑右走下東心淇村。

▼按圖看清路線及沿途風景，北潭凹起步經林路到東心淇山頂，下山至東心淇村👇👇👇

+ 24

村內還見有幾間房舍，在潛水中心及碼頭拍過照，走回小徑出土瓜坪。土瓜坪還有不少房子，大部份已荒廢，就在碼頭旁大休。

休後沿村徑走，岔路牌走黃石碼頭方向，12點40分到達碼頭，剛好巴士走了，在公廁梳洗一下換件衣物再等車回西貢午膳，今日走7公里多，3小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，離開東心淇，經土瓜坪往黃石碼頭👇👇👇

+ 47

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】