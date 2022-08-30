英超轉會︱曼聯1億歐元豪買安東尼　獲巴西主帥封為「新尼馬」

曼聯終於順利買入安東尼（Antony），代價傳高達1億歐元。他數小時前已完成體測，料周二（30日）稍後時間將公布正式成為紅魔一員。

這位巴西翼鋒，是新帥坦赫格在阿積士的愛將，外界對如此高昂轉會費有不少質疑，曼聯無論多少錢也要得到他原因何在？



安東尼已完成體測，即將成為曼聯新一員。（Getty Images）

曼聯轉會窗末段衝刺

夏季轉會窗關閉在即，曼聯末段衝刺力強，一口氣連買兩人。最受注目當然是追逐多時的安東尼。轉會達人、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）消息指，曼聯已同意向阿積士付出1億歐元轉會費收購安東尼，創下荷甲最高轉會銷售紀錄。這位巴西翼鋒會跟曼聯簽約5年、至2027年，另可選擇續約多一年。

此子已在曼徹斯特完成體測，日內官宣成為曼聯新成員。門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）亦會在完成體測後不久成為紅魔新一員。

安東尼堅持離隊，終如願加盟曼聯。（Getty Images）

安東尼為何咁值錢？

22歲的安東尼已成為巴西大國腳，曾9次代表森巴兵團。數據上，他未算突出，由巴甲到荷甲，均不是多產前鋒。52次為母會聖保羅上陣，攻入6球。兩年來為阿積士82次上陣，攻入25球，上季攻入12球，已是生涯最佳。

比起目前能力，曼聯和坦赫格顯然看中他的潛力。坦Sir相信他目前與完全發揮潛力尚有大段距離，他踢法直接，雙腿飛快，有力解鎖對手防線，成為改變比賽的重要之匙。曼聯今夏對安東尼可說志在必得，由一開始盛傳4000萬歐元，身價一路飊升，阿積士全程拒絕出售，曼聯加碼至8000萬歐元、9000萬歐元仍不動心，安東尼於是公開表明早在上季尾已向球會要求離隊，到曼聯提價至1億歐元，終令阿積士改變心意放人。

巴西主帥泰迪曾將他比作尼馬，認為二人的技術和踢法近似，「尼馬絕對是巴西技術最好球員，他現在會將專業精神向跟他特點近似的球員分享，安東尼正是其中一員，另外還有拉芬夏和雲尼斯奧斯。」安東尼的潛力已獲各方認證，至於能否發揮出來，便要看坦Sir功力和他自身努力。