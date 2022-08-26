歐霸抽籤｜32強分組賽曼聯遇皇家蘇斯達　阿仙奴燕豪芬碰頭

2022/23球季歐霸盃32強分組賽於本港時間周五晚進行抽籤，兩支英超球隊阿仙奴及曼聯分別被編入A組及E組。



阿仙奴在A組遇上荷甲實力份子燕豪芬，另外亦有挪威神奇球隊波杜基林特，以及瑞士球隊蘇黎世。

阿仙奴近況勇銳，征戰歐霸分組賽絕無問題。（Getty Images/資料圖片）

至於曼聯身處E組，最大對手相信是西甲球隊皇家蘇斯達，另外亦有去季曾在歐聯分組賽爆冷擊敗皇馬的摩爾多瓦神奇球隊舒列夫，以及塞浦路斯球隊奧摩尼亞。

今季歐霸盃賽事的首個比賽日，將在本港時間9月8日深夜展開。

歐霸盃32強分組賽抽籤形勢

A組：阿仙奴、燕豪芬、波杜基林特、蘇黎世

B組：基輔戴拿模、雷恩、費倫巴治、AEK拉亞拿卡

C組：羅馬、盧多格德斯、貝迪斯、赫爾辛基

D組：布拉加、馬模、柏林聯、聖基萊斯聯

E組：曼聯、皇家蘇斯達、舒列夫、奧摩尼亞

F組：拉素、飛燕諾、米迪蘭特、格拉茨

G組：奧林比亞高斯、卡拉巴克、弗賴堡、南特

H組：貝爾格萊德紅星、摩納哥、費倫斯華路士、特拉布宗



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