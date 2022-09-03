六個香港人登富士山的故事　「賞登富士」展覽山頂特有紀念品

大家有沒有想念富士山？

每年夏季，很多香港人會到日本富士山行山。然而，疫情來襲，兩地實施不同的旅遊限制及隔離措施，令港人近3年都難以自由地到富士山行山。在2016年登頂的小琳今年舉辦「賞登富士」的相片及紀念品展，分享6位香港登山客與富士山的故事，希望港人可以透過展覽望梅止渴。



小琳展示了陪她登富士山的「金剛杖」。（顏銘輝攝）

策展人小琳今年初萌生念頭，希望在夏天舉辦香港人登富士山的展覽。她說：「相信呢段時間，大家都好掛住日本，雖然好多地方都去得但日本未得，唔可以自由行，剩係可以跟團。不如搞下（展覽），我覺得係集結嘅力量，一個人嘅故仔未必夠powerful（力量），但咁多個人嘅故事集合，都有佢嘅意義。」

小琳分享了自己的登山證書及照片，還有在富士山山頂購買的郵票。（顏銘輝攝）

難忘香港網民鼓勵下登山

小琳邀請了5位富士山的登山者，加上她自己，透過展示照片、紀念品及文字，講述6個香港人登富士山的故事。小琳在2016年到日本旅行，不希望只是一趟「食買玩」的旅程，就獨自行須走線上富士山。小琳記得在五合目的登山口時下着微雨，她也難以決定是否繼續上行，便在「香港富士山登人」的社交網站群組問意見，結果眾香港網友都為她加油，令她堅持行上去。

小琳向記者介紹，她當年在登山口猶豫不決時，就分享了這張五合目的照片到「香港富士山登人」群組問意見。（顏銘輝攝）

小琳在富士山上留了三日兩夜，看到壯觀的日出，在晴空之下登頂，慶幸當初堅持上山。她感嘆：「大自然真係千變萬化，你唔上永遠唔知上面係點，可能上山落雨，但中途可以出太陽，去到有啲位都會畏高，覺得自己好渺小！」

落山遇香港登山客同行

上山容易落山難，下富士山的是沙石路，很容易滑倒，幸好小琳遇上數名正下山的香港人，厚着面皮請求結伴同行，互相照應地安全經吉田線落到五合目。儘管小琳是孤身一人登富士山，但旅程中都感受到一班志同道合的香港人支持。

小琳嘆：「感謝自己冇放棄，我自己登山遇到想放棄嘅時候都冇放棄，做呢個展覽都係一樣。」

小琳多謝其餘5位登山者慷慨分享他們登富士山的故事。（顏銘輝攝）

展覽中的其餘5位富士山登山者，各有不同的故事。

在戶外用品店工作的喀仔，在2005年與太太Sunny一起登富士山，視這次登山為蜜月旅行。

喀仔及Sunny分享他們在2005年登頂的經歷。（顏銘輝攝）

「香港富士山登人」谷主Jacky多年來4次登富士山，只有2011年彈丸登山成功，其餘3次都無緣登頂。

「香港富士山登人」谷主Jacky在展覽中分享的照片及紀念品。（顏銘輝攝）

山中遊子的AM在2013年於封山期登富士山，冒大風雨攻頂，相機在拍了三張照後也被雨水打壞，令他在劍峰頂上只留下一張背影照。

Max Wong在2017年組團，得到當地觀光旅遊局支援，成為首批經「富士山3776線」由海邊經新路線上到山頂的香港人。

Max Wong分享了他與團友在富士山頂拉起橫額的照片，旁邊的小冊子有詳盡介紹他的心路歷程。（顏銘輝攝）

這張橫額都有在「賞登富士」展覽中展出。（顏銘輝攝）

極地嚮導Eric Songbill Wong帶住冰斧及冰爪，在2018年冬攀白皚皚的富士山；在嚴寒之中，連背包的飯糰也變成冰。

在現場翻開小冊子，就能了解更多Eric冬攀富士山的故事。（顏銘輝攝）

小琳十分感謝5人的慷慨分享，她佩服AM的堅持、讚嘆Eric的技術、欣賞Jacky一而再登山的熱情，也談到喀仔17年前搜集資料的困難，還很高興因為是次展覽認識了新朋友Max。她說：「好似同佢哋一齊行嘅感覺，好溫暖，同佢哋一齊經歷咁樣。」

展覽除了有簡介富士山登山路線及照片外，還有不同的富士山的紀念品，例如不同年代的登山證書、金剛杖、郵票、明信片。

小琳表示展覽中很多紀念品都是富士山山頂限定的產品。（顏銘輝攝）

被問到富士山有什麼魔力，吸引到那麼多香港人去攀登時，小琳說：「大家一諗起日本就會諗起富士山，係一個象徵，𠵱家都有好多富士山嘅產品，大家都好情迷。」

「大家會覺得（富士）山係一個地標，就好似大家講起香港就諗起獅子山。」

「賞登富士」 相片及紀念品展詳情：

日期：即日起至2022年9月11日

地址：觀塘興業街15號中美中心B座202 JoyeeWalker 戶外用品專門店

開放時間：星期一至日 12:00 - 20:00

