你看不到的傑運2021　何詩蓓最有卡士　紅地氈最驚艷竟是她

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」圓滿結束，得獎名單跟運動員感言以外，還有更多值得留意而你又看不到的事。



傑出運動員頒獎禮被譽為「體壇奧斯卡」，大會跟足「奧斯卡」規格，安排候選人在典禮前走紅地氈。運動員平日為追求成績不顧美態，甚至需要戴上頭盔遮去樣貌，這日卻悉心打扮，展示體育以外的另一面。

疫情下2019年的頒獎禮改為網上直播，2020年那屆更直接取消，今年延期後於會展舉辦，期待的不只是運動員，連記者也有憧憬，心裡暗忖：不知哪位運動員的穿著會最令人驚喜？

紅地氈安排在電動扶手梯的尾端，運動員何時出場、哪位出場都沒預兆，全部即時揭曉，被圍在一角的數十名橙色軍團（全穿着橙色背心的記者）就像等待獵物的獅子，只要有運動員登場，閃光燈便一擁而上。

全黑西裝的張家朗跟張小倫最早出場，令記者意外。（李澤彤攝）

第一組到達的運動員叫人意外，常說寶物沉歸底，奧運金主張家朗卻沒有壓軸，跟「大師兄」張小倫於5時許一起抵達。身穿全黑西裝的張家朗，以胸前的黑色扣帶點綴，型格中帶點沉穩，正如他最後受訪時所說，奧運後「見慣大場面」，心態和境界已提升至另一層次，做任何事都能保持一樣放鬆。

何詩蓓獲工作人員陪伴在側，於紅地氈時紀錄其動態。（袁志浩攝）

全場最有「卡士」的相信是最後奪得女星中之星的何詩蓓，現場所見，她是唯一有工作人員在旁側拍、紀錄其動態的運動員。何詩蓓抵達後也是將外套除下予隨行工作人員，才以黑色露背裙亮相。

有行家笑言對此其實並不意外，在我們眼中沒變過的運動員，早已成為明星。看來東京奧運熱潮除了為運動員帶來關注，衍生的商業價值也帶來了更好的「福利」。

滑冰運動員蘇怡。（李澤彤攝）

不過要數全個紅地氈最驚艷的，也許不是白色背心通花裙加上粉紅手袋的李慧詩，而是穿起一襲性感紅色緊身裙、露出左肩上的玫瑰紋身的女生。老實說，現場部分傳媒認不得她是誰，不斷追問她的名字，最後發現是「香港傑出女運動員」候選人之一的滑冰運動員蘇怡。

而當紅地氈環節要完結之際，傳媒正趕往演講廳拍攝頒獎禮，從未在正門出現的江旻憓突然「逆線行駛」、衝向入口，令一眾記者呆住，但事後想起，卻又認為十分符合「人設」。

大會在頒發獎項期間安排霹靂舞表演。（袁志浩攝）

頒獎禮上，得獎者固然是焦點所在，但大會特別在獎項之間安排了表演，分別邀來B-Boy與B-Girl表現，把原先較文靜的場面增添活力，又紅又紫的燈光加上強勁的音樂，連忙於處理相片跟文字的記者也忍不住隨節拍擺動，提醒大家這是2024年巴黎奧運的新項目——霹靂舞。

全場尷尬位出現在頒發男、女星中之星前，主持李浩林要求運動員即場預計哪位是得獎者。不過有趣的是，張家朗等男運動員無奈投票，卻留有一手，只將手攤開指向後方的女生，沒有明確表態；倒女運動員卻一起指向張家朗，究竟是男生過於保守，還是女星中之星戰況比預期激烈？

主持着運動員估計誰是男星中之星得主，除了張家朗的所有人都指向他。（李澤彤攝）

活動完結後傳媒都在等做訪問，歐鎧淳突現拿起菲林機拍向記者，「你哋一班人被圍住排開，好搞笑。」昔日被鎂光燈聚焦的她在這裡不是焦點，終可放鬆地享受體壇盛事。

過去歐鎧淳雖四度出戰奧運，卻曾因涉足娛樂圈飽受批評，着她「好好哋就做運動員啦」，同是泳手的何詩蓓今天卻說，成功在於不只專注游泳，「得閒要做其他事，balance才做到好運動員」，也許算是為隊友出一口氣。